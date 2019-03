Helir-Valdor Seeder: kui Reformierakond ei suuda isegi Keskerakonnaga kokkuleppele jõuda, on see märgiks ka meile

"Valitsuse moodustamine ei ole ainult võitnud Reformierakonna privileeg, kõik peavad sellesse panustama," ültes Seeder olukorda kommenteerides.

Isamaa on nüüd positsioonis, kus ilma nendeta erakonda moodustada ei ole võimalik. Seedri sõnul ei ole nende jaoks ei ole esmatähtis, kes on koalitsioonipartner. "Aktsepteerime kõiki, kes on mandaadi saanud," märkis Seeder. "Olulisem on see, milles suudetakse kokku leppida, milline poliitika tuleb."

Võimalik koaltsioon Keskerakonna ja EKRE-ga või Reformierakonna ja sotsiaaldemokraatidega sisaldaks Isamaale ühte partnerit, kes maailmavaateliselt lähedasem ja ühte, kellega arusaamad erineks rohkem.

"Sotsiaaldemokraadid on meist maailmavaateliselt erinemavad, teises koalitsioonis on muid probleeme," märkis Seeder. "Kolmikliit (Refromierakond, sotsid ja Isamaa) on korduvalt valitsuses olnud. Nüüd on Reformierakond öelnud, et neil on kõige suurem ühisosa Keskerakonnaga. Mitte et me solvunud oleksime - oleme kaks päeva läbirääkimisi pidanud. Aga kui neil olid Keskerakonnaga, kelle osas nad ütlesid end kõige lähedasemad olevat, lahkhelid piisavalt suured, siis see on märgiks ka meile," leidis ta.

"Reformierakonnal on nüüd mõtlemisekoht. Nad on kõigile parlamendierakondadele ringi peale teinud: EKRE välistanud, Isamaa ja sotsid välja arvanud, Keskerakonna käest eitava vastuse saanud. Eks nad peavad nüüd maha istuma ja vaatama, kuidas edasi minna," ültes Seeder.

Tema hinnangul on täiesti arusaamatu, miks Refromierakond üldse Keskerakonnale koalitsioonikõneluste alustamise osas ettepaneku tegi, kuna juba enne valimisi oli teada, et lahknev seisukoht maksusüsteemi osas oli mõlema erakonna üks prioriteete.