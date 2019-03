Guy Verhofstadti pressiesindaja: kirja Ratasele palusid Keskerakonna liikmed

Eilses ETV saates „Esimene stuudio“ teatas riigihaldusminister Janek Mäggi, et europarlamendi liberaalsete erakondade fraktsiooni ALDE juhi Guy Verhofstadti kirja Jüri Ratasele, kus viimne kutsus üles mitte moodustama koalitsiooni EKRE-ga, aitasid saata reformierakondlased Urmas Paet ja Andrus Ansip.

Nii Paet kui Ansip lükkasid selle täna kategooriliselt ümber.

„Ma pole temaga isegi sel teemal suhelnud. Eesti Vabariigi valitsuse liige ei peaks valetama," märkis Paet Delfile antud kommentaaris.

Euroopa Komisjoni asepresident Ansip aga teatas Delfile, et oli Verhofstadtilt küsinud reformierakondlaste seotuse kohta kirjaga, kuid saanud vastuseks, et hoopis keskerakondlased olid selle taga. Ansip teatas, et ALDE fraktsiooni juht on valmis seda avalikult kinnitama.

Delfil õnnestus kätte saada Guy Verhofstadti pressiesindaja Bram Delen, kes kinnitas nii Ansipi kui Paeti öeldut.

„Kirja palusid saata Keskerakonna liikmed, kes olid toimuva üle mures,“ ütles Delen.