GRAAFIK | Kui palju on sinu valimisringkonnas inimesi, keda sagedasemad valimislubadused puudutavad?

Valimisringkonnad erinevad üksteisest märkimisväärselt ka rahvastiku vanuselise struktuuri poolest. Lasteaiaealiste lastega inimeste osatähtsus on suurim Harju- ja Raplamaal ning Tartus ja selle ümbruses. Kõige vähem on neid Ida-Virumaal, kus lubadused lasteaiakohtade osas puudutavad vaid iga kümnendat täiskasvanud elanikku. Samas, just Ida-Virumaa on see piirkond, kus registreeritud abielus vanematele sündivate laste osatähtsus on kõige suurem (57 protsenti).

Transport

Autoga käivad kõige rohkem tööl Harju- ja Raplamaa elanikud. Ida-Virumaal on selliste inimeste osakaal oluliselt väiksem. Tallinna linnas kasutavad autot tööl käimiseks enim haabersti, Põhja-Tallinna ja Kristiine linnaosade elanikud (30 protsenti), Mustamäe ja Nõmme elanikest teeb seda 25 protsenti.

Usinaimad ühistranspordi kasutajad on samuti Haabersti, Põhja-Tallinna ja Kristiine linnaosade elanikud (29 protsenti). Ka teistes Tallinna linnaosades on see näitaja suurem kui ülejäänud valimisringkondades. Esile tuleb veel ka Tartu, kus ühistransporti kasutab töösõitudeks 13 protsenti elanikkonnast. Kõige vähem on ühistranspordi kasutajaid saartel ja Läänemaal.