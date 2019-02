GRAAFIK | Kolmandik eestlasi on valimistel juba osalenud, sündis eelhääletuse rekord

Seekordsed valimised kulgevad rekordikursil. Mitte ainult ei saavutatud täna e-hääletuse senist rekordit, kui e-hääletuses osales 247 232 valijat. Alla 100 000 inimese on seega soovinud valida jaoskonnakomisjonides. Kõige populaarsem hääletuspunkt on olnud Solarises asuv jaoskonnakomisjon.

Eelmisel riigikogu valimistel 2015. aastal oli eelhääletuse lõppedes hääle andnud 176 491 inimest.

Tänavu on rekordhüppe teinud just e-hääletajate osakaal, paberhääli on andnud eelmiste riigikogu valimistega võrreldes vähem inimesi.

Nelja aasta eest peetud Riigikogu valimistel eelhääletas 296 109 valijat, mis moodustas 33% protsenti nende üldarvust.

Varasemast aktiivsem oli tänavu osalemine e-hääletamisel – senine rekordtulemus pärines kahe aasta tagusest ajast, kui 2017. aasta kohalikel valimistel kasutas elektroonilise hääletamise viisi 186 034 inimest.

Valimispäeval, 3. märtsil on kõik valimisjaoskonnad avatud kell 9.00 - 20.00 Valimispäeval saab hääletada üksnes oma kodukoha valimisjaoskonnas ning eelvalimiste ajal antud häält muuta ei saa. Terviseseisundi tõttu või mõne muu mõjuva põhjusega on võimalik valimispäeval ka kodus hääletada.

Eestis 880 690 valimisõiguslikku inimest.