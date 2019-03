GRAAFIK | Kaja Kallase juhtimisel sai Reformierakond Eesti ajaloo suurima valimisvõidu

Reformierakond sai nendel valimistel 28,8 protsenti kõigist häältest. See on Eesti ajaloo kõige parem valimistulemus, mille mõni erakond on saanud. Saadud kohtade arv riigikogus, 34, on samuti rekord. Eelmise rekordi tegi Reformierakond 2011. aastal, kui saadi 28,6 protsenti häältest ja 33 kohta.

On üks erand. 1995. aastal sai Valimisliit Koonderakond ja Maarahva Ühendus (KMÜ) 32 protsenti häältest. KMÜ oli aga mitme eripalgelise erakonna valimisliit, eraldiseisvalt ei saanud ükski KMÜ-s osalenud erakond ligilähedaseltki eilset tulemust.

Jüri Ratase Keskerakonna jaoks on olukord palju nukram. Nende 23 protsenti on kõige kehvem tulemus alates 1999. aastast. Samas ei ole Ratase tulemus ülemäära halb, nii 1999 kui 2011 sai Keskerakond 23,3 protsenti kõigist häältest ehk vaid napilt rohkem kui seekord.

Nendel valimistel sai Keskerakond 26 kohta riigikogus. See on sama palju kui 2011. aastal ja vaid ühe koha võrra vähem kui 2015. aastal.

Valimistel saadud 17,8 protsenti on EKRE jaoks erakonna ajaloo parim tulemus ja seda ka siis, kui arvestada erakonna eelkäijat Rahvaliitu.