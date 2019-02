GRAAFIK | Iga viies inimene on käinud hääletamas, võrreldes eelmiste valimistega on hüppeliselt kasvanud e-hääletajate hulk

Nelja aasta eest toimunud Riigikogu valimistel oli sama ajaga oma hääle andnud 175 307 valijat, mis moodustas 19,5 protsenti nende üldarvust. Elektrooniliselt anti 115 617 häält, jaoskondades 59 690 häält.

Võrreldes eelmiste riigikogu valimistega on viienda valimispäeva seisuga kasvanud e-hääletajate hulk. Kasvanud on ka kõikide hääletamas käinud inimeste arv - 2015. aasta riigikogu valimistel oli viiendaks valimispäevaks hääletanud 19,5 % hääleõiguslikest valijatest, täna on neid 21,5%.

Vastukaaluks on tänavu langenud paberkandjal hääletanud inimeste arv.

Kõigis jaoskondades on võimalik eelhääletada veel homme ja ülehomme, 26. ja 27. veebruaril kell 12-20. Hääletada saab nii elukohajärgses valimisjaoskonnas kui ka väljaspool elukohta hääletamist korraldavas jaoskonnas. Selliseid jaoskondi on igas vallas või linnas vähemalt üks. Lisainformatsiooni leiab kaardirakendusest valimised.rahvastikuregister.ee.

Valima minnes tuleb kaasa võtta isikut tõendav dokument, näiteks ID-kaart, pass või juhiluba. Valijakaarti ei pea kaasa võtma.

Elektrooniliselt saab hääletada aadressil www.valimised.ee kuni 27. veebruari kella 18-ni. Soovi korral võib interneti teel antud häält muuta, hääletades uuesti elektrooniliselt või eelhääletamise päevadel jaoskonnas.

Valimispäeval, 3. märtsil häält muuta ei saa ning hääletada saab ainult oma elukohajärgses valimisjaoskonnas.