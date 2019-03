FOTOD | Kehvast tulemusest hoolimata: sotsid otsustasid, et Jevgeni Ossinovski jätkab partei esimehena

Karoliina Vasli Heliis Nemsitsveridze reporter RUS

Valimisjärgne päev on aeg esimeste järelduste tegemiseks. Toompea all oma kontoris kogunes sotside juhatus ja leidis, et kehvast tulemusest hoolimata võib Jevgeni Ossinovski praegu erakonna juhina jätkata.