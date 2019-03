Erkki Keldo kirjas reformierakondlastele: jutt, nagu tahaksime ära võtta raha lastelt ja pensionäridelt, ei vasta tõele!

Vaadates Keskerakonna liikmete kommentaare avalikkuses, siis mulle tundub, et Jüri Ratas ei ole delegatsioonide ja erakonna juhtide omavahelisi vestlusi erakonnakaaslastele peegeldanud adekvaatselt. Meie siiras soov oli teha Keskerakonnaga võrdsete partneritena valitsus, mis esindaks võimalikult paljusid ja võimalikult erinevaid Eesti inimesi, Selge, et koalitsioonilepingu sõlmimisel peavad mõlemad pooled tegema järeleandmisi, aga selge on ka see, et mõlemad pooled peavad pidama kinni oma põhilubadustest.

Avalikud kommentaarid justkui me tahaksime raha ära võtta lastelt ja pensionäridelt ei vasta tõele ja tunduvat jätkavat valimiskampaaniat. Aga see selleks, Keskerakond on oma otsuse teinud ja me võtame selle teadmiseks.

Täpselt samadest põhimõtetest lähtudes otsustas Reformierakonna juhatus täna teha ettepaneku koalitsioonikõnelusteks Isamaale ja Sotsiaaldemokraatidele. Nii Isamaa kui sotsiaaldemokraatide programmid on tõsiseltvõetavad ja seal on ettepanekuid, mis viiksid Eesti elu edasi. Me jätkame võitlust selleks, et moodustada Eestile paremat tulevikku tagav valitsus.