Elurikkuse Erakond nõuab e-häälte ülelugemist

„Elurikkuse Erakonnal ei ole ilmselt siin midagi suurt võita ja me ei tee seda ainult enda pärast. Meie erakonna toimimine sõltub suuresti digiallkirjastamise usaldusväärsusel, sest me hääletame ju asju samamoodi pidevalt CitizenOS platvormil ja seetõttu peab pidevalt jälgima, et IT süsteemide kaudu ei saaks keegi meelevaldselt tulemustega manipuleerida. See on palju suurem skandaal Eesti jaoks, kui pangandus ja dopingud, kui selgub, et häälte lugemisel tulemused ei klappinud. Miks ei olnud esimesel tulemusel digiallkirja, mis oleks kinnitanud, mis kell täpselt need lukku löödi sellisel kujul?" küsis Talvik.

"Meie ja ma arvan, et ka kogu Eesti rahvas tahab sellele küsimusele selget vastust ja ma arvan, et häälte uuesti ülelugemine on siin ainus variant ning selle juures peaks viibima kõikide erakondade ja ka korrakaitseorganite esindajad,“ lisas Talvik.