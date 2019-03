EKREIKE: tööjõupuudust ei saa lahendada immigratsiooniga, aga eestlaste välismaalt tagasi meelitamisega

Läbirääkimistel osalev Isamaa peasekretär Priit Sibul ütles, et perede majanduslik heaolu ja turvatunne on Eesti jaoks võtmetähtsusega küsimused, mis suurendavad sündimust ja lasterikaste perede arvu. “Isamaa on veendunud, et demograafia on meie riigi suurimaid väljakutseid, millega uus valitsuskoalitsioon hakkab pühendunult tegelema. Lepiti ka kokku, et rahvastiku küsimustega, sealhulgas eestlaste kodumaale naasmisega hakatakse tegelema valitsuse tasemel,” ütles Sibul.

EKRE esimehe Mart Helme sõnul lepiti kokku, et luuakse abistavad meetmed välismaalt tagasipöördunutele. See tähendab Helme sõnul perede ja üksikisikute suuremat nõustamist, elu- ja töökoha ning lastele koolikoha leidmist ja muude praktiliste küsimuste lahendamist. “Me ei seisa mitte ainult laste sündimuse suurendamise eest, vaid ka selle eest, et tuua oma inimesed Eestise tagasi,” ütles Helme. “Kui meil räägitakse pidevalt sellest, et tööjõupuuduse leevendamist saab lahendada ainult immigatsiooniga, siis tegelikult on selle probleemi üheks lahenduseks ka oma rahvuskaaslaste välismaalt tagasitoomise toetamine.”