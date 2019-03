EKREIKE regionaalpoliitikast: maale töökohti, lasteaedu-koole ja head internetti

Keskerakonna esimees Jüri Ratas ütles, et riigil tuleb soodustada maapiirkonnas elamist, töötamist ja laste kasvatamist. “Selleks näeme ette avaliku sektori töökohtade väljaviimist pealinnast, regionaalsete programmide rahastamise suurendamist ning laiemalt parema elu- ja ettevõtluskeskkonna loomist,” selgitas Ratas.

Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna esimehe Mart Helme sõnul peab uue valitsuse regionaalpoliitika eesmärk olema kohaliku elu tagasitoomine maale. "Hakkame võitlema selle eest, et tuleks juurde töökohti tõmbekeskustest kaugemal asuvates piirkondades. Maal tuleb säilitada väikekoolid, lasteaiad, arstiabi, päästeteenistus ja teised avalikud teenused," ütles Helme.

Isamaa erakonna esimees Helir-Valdor Seeder ütles, et kiire üle-Eestilise internetiühenduse tagamine on regionaalarengu üks võtmeküsimusi ning andmeside saab olema võimaliku koalitsiooni üks prioriteete regionaalpoliitikas. “On väga oluline, et igas Eestimaa nurgas oleks avalike teenuste kättesaadavus ühtlane ja heal tasemel. Kiire internetiühendus on tänapäeval elementaarne ja vajalik nii maal elamiseks kui ka töötamiseks,” ütles Helir-Valdor Seeder.