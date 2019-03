EKREIKE majandusest: riigi ettevõtted börsile ning renditööjõu täpsem reguleermine

Isamaa esimehe Helir-Valdor Seederi sõnul võetakse suund ettevõtjate halduskoormuse ning bürokraatia vähendamisele. “Selleks rakendame andmete kogumisel ettevõtjatelt ühekordse küsimise põhimõtet. Samuti on meie kõigi jaoks oluline kõrge lisandväärtusega töökohtade loomine üle Eesti.” Seeder tõstis eriliselt esile, et eilsetel konsultatsioonidel saadi kokkuleppele sisserändepoliitikas. “Otsustati, et Eesti sisserändepoliitika jääb konservatiivseks, kuid seisame seejuures tugevalt ka ettevõtluse, sealhulgas iduettevõtete arengu eest,” ütles Seeder.

EKRE esimehe Mart Helme sõnul lepiti eile kokku, et järgitakse Eesti majandusele ja ühiskonnale kasulikku ning ranget sisserändepoliitikat, samuti tõhustatakse kontrolli illegaalse immigratsiooni üle ning vaadatakse üle need sisserändekvoodi erandid, mida kuritarvitatakse. “Võimalik koalitsioon peab vajalikuks renditööjõu kasutamise täpsemat reguleerimist ja kontrolli ning eelistab eestlaste tagasipöördumist võõrtööjõule ning toetab riiklike meetmetega passiivsete inimeste tööhõivesse kaasamist,” ütles Helme.