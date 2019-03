EKRE: Reformierakond kütab üles hüsteeriat Brüsselis

"Reformierakonna juhtpoliitikud on hakanud sisepoliitilise surve

tekitamiseks üles kütma hüsteeriat Brüsselis ja välisajakirjanike ees,

et Eesti on langemas paremäärmusliku fašismi rüppe. Küllap on nad

raevust pimestatud, et isegi e-valimispettus ei taga enam võimupartei

kohta ja 17 aastaga üles ehitatud parteiline toiduahel ähvardab

lõplikult kokku kukkuda," ütles Martin Helme.

"On täiesti vastuvõetamatu, et hüsteerilised oravad peavad oma

sisepoliitilist võitlust Eesti rahvusvahelise maine ja julgeoleku

kahjustamise hinnaga, kasutades ära Euroopa vasakpoolsete põlishirme ja

väheseid teadmisi Eesti tegelikust sisepoliitilisest olukorrast.

Sisuliselt on hakanud Reformierakond laulma sama laulu Kremliga, kes on

viimased veerandsada aastat rääkinud Eestist kui väikesest vastikust

natsiriigist.“

Helme sõnul peaks Reformierakonna tegevusele hinnangu andma õiguskaitseorganid, kes vastutavad Eesti rahvusvahelise julgeoleku ees.