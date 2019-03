E-hääletuse võitis ülekaalukalt Reformierakond

Teisel kohal on EKRE 33 306 häälega. Kolmas on Isamaa 31 022, neljas Keskerakond 28 826 ja viies SDE 28 276 häälega. Eesti 200 sai 13 700, mis on üksnes 5,5 protsenti kõigist e-häältest.

Sel aastal tehti järjekordne e-hääletamise rekord, e-hääletamisest võttis osa 247 232 valijat. 2015. aastal oli e-hääli 176 328.

2015 oli e-hääletuse võitjaks samuti Reformierakond. Meenutagem tollaseid tulemusi.

Reformierakond 66 283

Isamaa 30 299

Sotsiaaldemokraadid 29 791

Vabaerakond 21 129

Keskerakond 13 437

EKRE 12 167

Rohelised 2 118

Märkimisväärne on, et Isamaa sai rohkem e-hääli kui eelmistel riigikogu valimistel. Kas Isamaa üllatab nendel valimistel?

Keskerakonna esimees Jüri Ratas sõnas Delfile, et tegu kõigest e-hääletusega ja muretsemiseks põhjust pole. Ta kordas mitu korda, et on vara lõpptulemust prognoosida, sest lõplik valimistulemus selgub mitme tunni pärast.