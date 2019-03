DELFI VIDEO | Rainer Vakra kiidab valimistulemust ja lubab edaspidi isa rollile keskenduda

Juhatuse koosolek sai läbi ning Delfi reporter soovis Vakraga rääkida. Kontorist kosteti, et Vakra olla juba lahkunud. Ajakirjanik ja fotograaf vaatasid ringi ega märganud teda esiti tõesti, ent peagi siiski. Kõlab imelikult, aga pikka kasvu Vakra üritas peituda pabertahvli taha.

Minema ta jooksma ei hakanud. Meenutuseks, seda on varem juhtunud. Delfi uuris, kas plagiaadiskandaal sai saatuslikuks, et ta riigikokku ei pääsenud. Vakra sõnas, et valijad otsustavad, kes riigikokku saab. Mis aga tema lõputöösse puutub, siis pall on Vakra sõnutsi jätkuvalt ülikooli käes. Ühtlasi lisas ta, et saab alles 38 ehk jõuab elu jooksul veel ülikoolis käia.

Oma häältesaagi kohta lausus Vakra, et see on kõva tulemus, pole sugugi vähe. Ta peab kampaaniat õnnestunuks. "Olen iga hääle üle rõõmus." Ta sai Tallinna Nõmme ja Mustamäe ringkonnas 1439 häält. Eelmistel riigikogu valimistel kogus Vakra samas ringkonnas 4132 häält, rohkem kui ülejäänud sotsid kokku.

Mis Vakra nüüd üldse edasi teeb? "Täna lähen koju, panen lapse magama, olen perega," rääkis Vakra. Aga homme? Vakra sõnas, et ärkab üles, teeb lapsele putru ja siis läheb igapäevaste toimetustega edasi.