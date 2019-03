BLOGI, VIDEO, FOTOD | Eesti saab esimese naispeaministri? Reformierakond võitis võimsa tulemusega riigikogu valimised

Keskerakonna juht Jüri Ratas ütles kõnes valimisõhtul, et Keskerakond on teinud läbi aegade kõige aktiivsema kampaania. Ta märkis, et kaotada tuleb osata, sest pärast kaotusi sünnivad alati võidud. "Meie ülesanne on hoida neid väärtusi, neid põhimõtteid ja seisukohti, mida me oleme lubanud oma valijatele. Olla see erakond, kes seisab Eesti sidususe eest, see ei ole olnud vähe tähtis. Täna on aga reaalsus see, et see andis meile tulemuseks ei vähem ega rohkem kui 26 kohta riigikogus. Ma luban, et ma töötan selle nimel, et Keskerakond saaks olema järgmises koalitsioonis."

Harju- ja Raplamaa ringkonna võitis Reformierakond 38,1 protsendiga. EKRE sai 18,3, Keskerakond 15,1, Isamaa 11,1 ja sotsid 8,4 protsenti. See on ka Kaja Kallase ringkond. Kallas sai Harju-Rapla ringkonnas üle 20 000 hääle. See on üle poole rohkem kui sai Keskerakonna esimees Jüri Ratas.

Tallinna Mustamäe ja Nõmme linnaosa ringkonna võitis Reformierakond 32,3 protsendiga. Keskerakond sai 23,8, EKRE 14,1, Isamaa 10,1 ja sotsid 9,8 protsenti.

Tallinna Kesklinna, Lasnamäe ja Pirita linnaosa ringkonna võitis Keskerakond 37,6 protsendiga. Reformierakond sai 26,3, EKRE 10,2, sotsid 8,4, Isamaa 7,7 ja Eesti 200 5,4 protsenti.

Tallinna Haabersti, Põhja-Tallinna ja Kristiine linnaosa ringkonnas võitis Keskerakond 30,2 protsendiga. Reformierakond sai 28,9, EKRE 11,3, sotsid 10,1 ja Isamaa 8,8 protsenti häältest.

Tartu linnas võitis Reformierakond 34,5 protsendiga. EKRE sai 17,1, Keskerakond 13,6, Isamaa 12,1, sotsid 11,4 ja Eesti 200 6 protsenti.

Pärnumaa ringkonna võitis EKRE 28 protsendiga. Reformierakond sai 26,4, Keskerakond 19,3, Isamaa 12,3 ja sotsid 6,7 protsenti. Pärnumaa on EKRE esimees Mart Helme ringkond, Helme võttis ka lõviosa EKRE häältesaagist, 9086 häält.

Jõgeva- ja Tartumaal võitis Reformierakond 27,2 protsendiga. EKRE sai 22,4, Isamaa 17,5, Keskerakond 15,4 ja sotsid 9,3 protsenti.

Lääne-Eesti valimisringkonnas võitis Reformierakond 28,5 protsendiga. EKRE sai 21,5, Keskerakond 17,9, sotsid 10,7 ja Isamaa 10,4 protsenti häältest.

Järvamaa-Viljandimaa valimisringkonnas on tulemused käes, võitis Reformierakond 26,1 protsendiga. EKRE sai 22,4, Keskerakond 16,7, Isamaa 16,5 ja SDE 12,5 protsenti hääli.

Kagu-Eesti valimisringkonna võitis EKRE 24,7 protsendiga. Reformierakond sai 23,3, Keskerakond 21,3, sotsid 11,7 ja Isamaa 9,6 protsenti.

Lääne-Virumaal võitis Reformierakond 23,7 protsendiga. EKRE sai 21,4, Isamaa 20,3, Keskerakond 19,9 ja sotsid 9 protsenti häältest.