BLOGI ja FOTOD | Valimisdebatt kiskus tuliseks: Mart Helme süüdistas Keskerakonda etnilises puhastuses, Ratas ründas Reformierakonna väidetavat trollivabrikut

Valimiste eelõhtul kohtusid otsustavas televäitluses Jüri Ratas (Keskerakond), Kaja Kallas (Reformierakond), Mart Helme (Eesti Konservatiivne Rahvaerakond), Jevgeni Ossinovski (Sotsiaaldemokraatlik Erakond), Helir-Valdor Seeder (Isamaa), Kaul Nurm (Vabaerakond), Kristina Kallas (Eesti 200) ja Züleyxa Izmailova (Eestimaa Rohelised).

Peaministrikandidaatide debatt

Alo Raun: kokkuvõtteks oli pigem igav ja hall debatt, korrati vanu jutupunkte ja üllatusi oli vähe. Võib-olla võis siit tiba võita Jüri Ratas, kes ootamatult korraks selgroogu ja reljeefsust üles näitas, EKRE ja Reformi suunal. Teine märksõna oli saatekülaliste taseme ühtlus - tipud ei olnud ülihead, ent ka väikeparteide juhid said enam-vähem hakkama. Väikestest oli ehk parim Kristina Kallas, ent ka Zuzu ei saanud hakkama selliste fopaadega nagu aastatetaguse põhjal võis oodata. Kuna olen täna heas tujus, annan kokkuvõttes kõigile hindeks 4, mõnele isegi plussiga, enamusele siiski miinuse või väga pika miinusega. Kena õhtut ka minu poolt ja head homset valimispäeva!

Raimo Poom: Kuidas see debatt siis kokku võtta? Sisuliselt siis räägiti paarist kolmest teemast - doping, majandus (tööjõud ja teadus) ning hariduse keeleküsimusest. Nagu juba alguses arvasin, midagi uut siit teada ei saanud. Enamasti lasti jutustada oma jutupunkte ja kohati oli jutt nii võõrsõnu täis, et raske oli huvi säilitada. Seega jääb küsimus, kuidas kellelgi läks? Alustame lõpust - rohelised ja Zuzu suutsid tõestada veenvalt, et nende maailm ei suuda haakuda parasjagu jutuks oleva maailmaga. Vabaerakond jäi halliks, nagu ka Isamaa Seeder. Imeliku avaldusega sai hakkama Kristina Kallas (väliskapitali vaenamine); närvid kaotasid vähemal ühel korral Helme ja Ratas. Kriimudeta tulid enam vähem välja Kallas ja Ossinovski. Ja homme kõik valima! Head õhtut.

Debatt on lõppenud.

Helir-Valdor Seeder: mida lähemale valimistele, seda rohkem on Isamaa tähtsusest aru saadud.

Zuzu Izmailova: parlamendist on olnud puudu roheline jõud ja seisame selle eest, et oleks Eesti, mida edasi pärandada.

Andres Kuusk: mis on roheliste sõnum?

Kaul Nurm: kindlasti mitte. Vabaerakond taastab ausa mängu.

Andres Kuusk: kas valimistulemus on otsustatud?

Kristina Kallas: me saame kindlasti sisse.

Andres Kuusk: kas Eesti 200 saab riigikokku või on väga pettunud, kui ei saa?

Mart Helme: viiks rahva kokku loosinguga "Eesti Eest". Põhivalik on, kas Eesti jätkab rahvus- või kodakondsuspõhise riigina.

Alo Raun: Mis on nende valimiste põhiteema? Kui seda saadet vaadata, siis majandus. Saatejuhidki tõdesid, et sellele blokile kulus 2/3 saatest. Samas, põnevaks läks just pärast seda - siis, kui hakati rääkima vene koolist ja integratsioonist. Seega, pigem siis ikkagi see teine. Või jäi põhiline inimesi valima toov teema üldse saatest välja?

Johannes Tralla: kuidas lepitaksite ühiskonda?

Jevgeni Ossinovski: valija peaks valima ilmavaadet, Eesti peaks jätkama euroopaliku vaba ühiskonnaga

Andres Kuusk: EKREga vastandumine pole hästi välja tulnud.

Kaja Kallas: maksud on valimiste põhiteema pluss aktsiisid

Johannes Tralla: kui paljud inimesed maksude pärast õnnetud on?

Jüri Ratas: homme on ilus päev ja tuleb hea valimisprotsent. Kutsub valima Keskerakonda.

Andres Kuusk: homme on valimised, aga kedagi ei olevat valida.

Helir-Valdor Seeder: mõni aasta tagasi loodi Jõhvis kakskeelne riigigümnaasium ja eestikeelsete õpilaste osakaal väheneb. Nüüd asutame Kohtla-Järvele riigigümnaasiumi ja tahame teha jälle kakskeelset kooli. See ei ole mõistlik. Oluline on ka kohalike omavalitsuste juhtumine, mis Ida-Virumaal ja Tallinnas jätab soovida.

Kaul Nurm: vene noorte võime tööjõuturul läbi lüüa on madalam ja seetõttu on kiire eestikeelsele haridusele ülemine oluline.

Zuzu Izmailova: välja on jäänud metsanduspoliitika. Kes on Eesti patrioot, kas see, kes laseb maa lagedaks raiuda või hoiab ka Eesti maad.

Alo Raun: Zuzu, oot, kust see metsapoliitika keset haridusebatti nüüd? Häbi.

Kristina Kallas: Ida-Viruma küsimus pole eestikeelse hariduse kadumine, vaid eestikeelse hariduse võimaluste laiendamine. Terve Eesti jaoks on küsimus see, kas me toome vene lapsed eesti lastega samasse kooli koos õppima. Ärme keskendu ainult õppekeelele.

Jüri Ratas: hirmutamist ei ole kuskil vaja, on vaja ühiskonna solidaarsust ja sidusust. Mailis Reps pole kuskil nii öeldnud. Kohtla-Järve riigigümnaasium saab olema lõpuks eestikeelne.

Mart Helme: me oleme põlisrahvus! Surematu polk kavatseb teha marsi bussijaamast pronksmehe juurde! Reps ütles kaks korda, et riigigümnaasium tuleb venekeelne, siis otsustati lükata see valimsitejärgsesse aega.

Kaja Kallas Ratasele: teie valetate iga päev, andes eri valijatele eri sõnumit. Rääkige ühte sama juttu kõigile.

Raimo Poom: asi läheb päris kurjaks, kui Mart Helme süüdistab Jüri Ratast etnilise puhastuse tegemises ja Ratas vastu EKRE-t ja Reformierakonda mõlemat trollivabrikute omamises. Sellised asjad peaks kohe korda tegema ja ära õiendama

Jevgeni Ossinovski: ministeerium peab tunnistama, et Kohtla-Järvel viidi protsess läbi käpardlikult. Keskerakonnas tuleb Rataselt ja Toomilt vastuolulisi signaale. Ida-Virumaa inimeste viiendaks kolonniks nimetamine on neile solvav.

Zuzu Izmailova: kutsuksin üles poliitikuid ja ajakirjanikke lõpetama jagama ühiskonda eestlasteks ja venelasteks. Probleem Ida-Virumaal on ka selles, et sealsete laste tervis on põlevkivitööstuse tõttu kehvem. Elukeskkond peab olema kvaliteetne.

Alo Raun: Ka Jüri Ratase väide Reformierakonna trollivabrikust vajaks konkretiseerimist, faktilist tõestust. Saatejuhid, ae?

Kaul Nurm: selle küsimusega pole 27 aastat tegeletud. Tuleb hakata õpetajaid välja õpetama, aga tuleb rääkida tervest Eestist. Alustada tuleb lasteaiast.

Jüri Ratas: hirmutamist ei tohi lubada, trollivabrikud EKRE-s ja Reformierakonnas tuleb kinni panna. Me räägime sellest, et need, kes ei suuda eesti keeles õppida, saaks teha seda 60:40 süsteemis.

Alo Raun: Kas tõesti väitis Helme, et Jüri Ratas teeb Eestis etnilist puhastust? St siis hävitab massiliselt eestlasi?

Mart Helme: teie teete etnilist puhastust!

Jüri Ratas: valeuudised ja hirmutamine, seda ei saa kuidagi tolereerida.

Mart Helme: eestikeelse hariduse hävitamine Ida-Virumaal sillutab teed Ida-Virumaa annekteerimisele Venemaa poolt. 2030 võiks olla Eestis kõik haridusasutused eestikeelsed.

Jevgeni Ossinovski: nii Narvas kui Kohtla-Järvel võiks olla täistsükli eestikeelne gümnaasium. Järve gümnaasium võiks minna riigi ülalpidamisele.

Herman Kelomees: Kaja Kallas ütles, et nad on 27 aastat Eesti elu edendanud, ent Reformierakond on vaid 24 ja pool aastat vana.

Kristina Kallas: lepime kokku kümne aasta investeeringute plaani. Ma tean väga hästi, mis tähendab olematu ressursiga pidada üleval eestikeelset kooli. Ühe õpetaja koolitamine ise kestab juba viis aastat.

Helir-Valdor Seeder: üleminek eestikeelsele haridussüsteemile on eesmärgina välja öeldud, aga selles tuleks ka reaalselt kokku leppida. Kuupäev pole niivõrd oluline kui poliitiline tahe. Samal ajal aga ei saa asutada kakskeelseid riigigümnaasiume. Kohtla-Järvel on võimalik avada eestikeelne riigigümnaasium, mis oleks motivatsioon ka venekeelsetele õpilastele.

Kaja Kallas: haridussüsteem peab olema eestikeelne alates lasteaiast, aga Keskerakonnal pole justnagu tahtmist olnud 27 aastat. Üleminek oleks tehtav nelja-viie aastaga. Ida-Virumaal läheks kauem.

Raimo Poom: majanduse osa oli lõpuks kokku paras puder. Saatejuhid imestasid, kuidas läks nii palju auru teaduspoliitikale. Täpselt, aga miks ei vahetatud teemat?

Jüri Ratas: kõikidesse venekeelsetesse lasteaedadesse tuuakse eesti keele õpetaja. Selle programmiga tuleb edasi minna, see nõuab raha ja inimesi. Aga pole piisavalt palju õpetajaid. Kuupäeva ja aastat ei oska öelda.

Johannes Tralla: mis aastast on kõik lasteaiad eestikeelsed?

Zuzu Izmailova: panustame põlevkivitööstusse liiga palju. Eestis kulutatakse 1000 euro teenimiseks kaks korda rohkem kui Soomes. Ressursitasude kaotamine tähendab 60 miljonit eurot, mis võetakse keskkonnaprojektide arvelt. Räägime, kuidas me saaksime riigi ja majanduse puhtaks

Mart Helme: tehnikateadlastel on väga palju pakkuda, aga see upub bürokraatia mutta.

Ossinovski ja Kallas vaidlevad, saatejuht kutsub neid korrale

Jevgeni Ossinovski: see ei ole parem teadus.

Kaja Kallas: rakendusuuringud tähendavad, et teadus jõuab ka tooteni.

Jevgeni Ossinovski: ka teadusraha suunamisel peaks usaldama teadusinstitutsioone. Riik ei saa otsustada, millistesse valdkondadesse peab investeerima.

Kaja Kallas: teatud osa Eesti Energiast võiks erastada. Probleem on tõesti see, et Eesti ettevõtjad ei innoveeri. Kui eraldada üks protsent SKT-st teadusele, siis peab ka vaatama, kuhu see läheb.

Andres Kuusk: kas müüksite Eesti Energia ka maha?

Jüri Ratas: mina ei toeta inimeste karjakaupa lahtilaskmist. Tallinnast töökohtade väljaviimist tuleb jätkata, viia välja ka riigiettevõtete peakontoreid.

Mart Helme: varasemad valitsused on suhtunud, et valitsuse asi pole majandusse sekkuda.

Raimo Poom: See kuidas Kristina Kallas praegu väliskapitali st välisinvesteeringuid ründas oli üllatav, et mitte öelda rabav. Nõuda kohaliku kapitali kasvatamist mingis vaakumis.. Senini olen Eesti 200-st saanud aru, kui avatud majandust toetavast jõust.

Zuzu Izmailova: mahetootjatel on väga keeruline toime tulla, sest konkureeritakse samadele põllumajandustoetustele intensiivpõllumajandusega. Mahesektoril on Eestis väga suur potentsiaal.

Kaja Kallas: meie majanduses domineerivad väliskapitali tootmisüksused. Peaksime vähendama sõltuvust väliskapitalist. Väliskapitali huvi ei ole Eestis lisandväärtust toota.

Helir-Valdor Seeder: tuleb maksimaalselt võimaldada ettevõtetele juurdepääs kapitalile. Ei tohi langeda odava tööjõu lõksu. Tööjõukvoodi suurendamine pole lahendus.

Alo Raun: Haridusest rääkides tuleb Jevgeni Ossinovskilt esimese asjana küsida, kuidas ta suhtub plagiaati. Kas ta mõistab Rainer Vakra teo ja viimaste päevade käitumise hukka? Või ongi äkki tema mõte saada üks Eesti ülikool maailma parimate sekka dopingu abil? :)

Kaja Kallas: teede ja teaduse rahastamist on vähendatud. Ka bürokraatiat vähendasid varasemad valitsused kiiremini.

Jüri Ratas: Refomireakonna jutust poolt uskudes saab poolega petta.

Mart Helme: pudelikael on teaduse rakendamisel majanduses, mille lahendamine järgmisel valitsusel käsile võtta.

Jevgeni Ossinovski: tuleb investeerida inimeste kvalifikatsiooni tõstmisesse, et pääseda keskmise sissetuleku lõksust.

Kaja Kallas: haridus on üks suur abi keskpärasuse lõksust pääsemisel, aga ka eestikeelne lasteaed, sest seal õpitakse eesti keel ära kõige kiiremini.

Jüri Ratas: demograafia on kindlasti suurim väljakutse. Tuleb välja korralik transporditaristu, et inimesed saaksid liikuma. Raha tuleb riigieelarvest, majanduskasvust, digitaliseerimisest, bürokraatia vähendamisest inimeste naasmisest. Eestist ei tohi viia kasumit maksuvabalt välja.

Kaul Nurm: Eesti tähtsaim probleem on tasakaalustatud regionaalareng. Tööjõumaksud peavad langema, tulumaks peab langema 12 protsendile.

Zuzu Izmailova: see on suunatud sellele, et ostetaks vähem uusi asju ja poodides oleks kvaliteetsemad kaubad.

Andres Kuusk: parandustöökodade käibemaksu vähendamine, mis lugu nendega on?

Kristina Kallas: ajutise töötamise lube tuleb pikendada aasta võrra, anda võimalus inimestele makse maksta ja Eesti majandusse panustada. Pikas plaanis tuleb panustada oluliselt rohkem haridusse ja teadusesse.

Raimo Poom: tööjõupuudus sai esimeseks sisuliseks küsimuseks, mida arutatakse ühtselt. Aga ei midagi põrutavat siin... Ja Seeder suutis ka selle juures oma pensionisambani jõuda, hea, et saatejuht katkestas.

Helir-Valdor Seeder: Eesti suurim probleem on demograafia. Isamaa lubadused on tagasihoidlikud ja olulisim teema on pensioni teise samba vabatahtlikuks tegemine, kust vabaneb sadu miljoneid.

Alo Raun: Mart Helme ütles, et erakonna valimisprogrammi kogumaksumus võib rahus olla üle mõistuse piiri, sest nagunii sõlmitakse koalitsioonilepe ja kõike programmidest ei viida ellu. Sel juhul ootaks erakondadelt, et nad jagaks oma programmid kaheks - see osa, mida nõutakse nui neljaks koalitsioonileppesse ja mis on rahaliselt realistlik. Ja see osa, mis programmis on pigem valijatele puru silma ajamiseks.

Jevgeni Ossinovski: Tööjõupuudus on oluline küsimus, aga lahendus pole kvoodipiirangu pealt äravõtmine. 40 000 inimest hooldavad lähedast ega saa tööturul osaleda. Tuleb vaadata ka tööpuudust piirkonniti. Palgatõus soodustab ka innovatsiooni, näide poodide automaatkassad.

Mart Helme: kavatseme makse langetada. Sõltub koalitsioonipartnerist, mis on võimalik ellu viia. Euroopas on tööjõu vaba liikumine, kvoodi alt tahetakse välja viia just odav tööjõud Kolmandast maailmast.

Jüri Ratas: maksukoormus ei tohi tõusta. Kristina Kallasega olen nõus, tööjõupuudus on probleem.

Herman Kelomees: Vabaerakond laidab oponentide lubaduste maksumust, ometi lubavad nad tulumaksu langetamist 12 %-ni.

Andres Kuusk: mille arvelt kaetakse valimislubadusi?

Kaul Nurm: Tallinn ei jää ilma rahata, aga on arenenud juba 110 protsenti üle Euroopa Liidu keskmise. Maakondadel pole võimekust katta 45-protsendilist omaosalist. Seeder ei luba maapiirkondadele raha ei EL-i tõukefondidest ega riigieelarvest.

Alo Raun: Kristina Kallas flirdib võõrtööjõu Eestisse toomise lubamisega väga julgelt, pigem jätab asju lahtiseks kui võtab hirme maha. Ma pole kindel, kas see praegu Eesti 200-le hääli juurde toob.

Kristina Kallas: järgmine valitsus peab andma võimaluse tööjõudu sisse tuua. Neile makstakse Eesti keskmist palka. Illegaalne tööjõud on tõesti probleem.

Alo Raun: Kaja Kallas, aga miks mitte näiteks 400 eurot tulumaksuvaba miinimumi kõigile kompromissina?

Mart Helme: me ei ole oma tööjõuressursse kasutanud paindlikult. Loomulikult tuleb pensionärid vabastada tulumaksust. Tuleb tegeleda inimeste Eestisse tagasitoomisega, mitte tuua odavat tööjõudu slaavi riikidest.

Kaja Kallas ei hooli ajapiirangust, saatejuht teeb märkuse ja teised naeravad.

Kaja Kallas: Reformierakond tegi väga palju häid asju majanduse hüvanguks, näiteks lihtne ja selge maksusüsteem. Kui 500 eurot on kõigile tulumaksuvaba, siis ei karistata rikkamaid. Keegi ei kaota. Praegune valitsus demotiveerib töötamist pensionieas.

Raimo Poom: on näha, et erakondade juhid on väga hästi kursis, mida näitavad viimased reitingud. Järjest pillutakse kriitikat Kaja Kallase ehk Reformierakonna pihta. Eks lootus on sealt ikka midagi endale saada.

Helir-Valdor Seeder: regionaalpoliitika peab olema valdkondadeülene. Ka avalik sektor peab investeerima maale ja haridusse. Avalike teenuste kättesaadavus peab olema ka maal hea.

Jüri Ratas: majanduskasv peab olema kaasav ja võimalikult jätkusuutlik. Eesti kaheksjagamine ei pruugi Euroopa Liidu toetused Tallinna ja Harjumaale ei tule ja Eesti kaotab 300-400 miljonit eurot

Herman Kelomees: Võiks julgemalt kaaluda erakondade debattidele lubamist reitingu alusel. Vaatame saadet praegu teadmises, et kaks nõrgemat erakonda ei pääse Riigikokku peaaegu kindlasti. Väiksem osalejate arv aitaks saadet rohkem koos hoida. Toetus debatti saamiseks võiks olla vähemalt veamarginaali jagu üle nulli.

Alo Raun: Nagu karta oli, kaheksa osalejaga debatt on formaadilt ikka kurb mis kurb. Kõik saavad järjekorras sõna ja reaalset debatti ei teki. Kaja Kallasel juba pikka aega pastakas püsti. Keegi ei mäleta enam aga eriti Zuzu juttu, millele ta vastama hakkab.

Jevgeni Ossinovski: taastuvenergia on ääretult oluline. Aga Eesti maine on saanud seoses rahapesuga viga. Selles osas on oluline milliseid signaale uus valitsus saadab. Eesti maksusüsteem on jätkuvalt konkurentsivõimeline. 250 miljonit eurot rikkaimatele on halb otsus.

Zuzu Izmailova: Reformierakond oli üle 17 aasta võimul. Rohelised lõpetaks raiskamise, jätaks halvad otsused tegemata ja läheks üle taastuvenergiale.

Kaul Nurm: regionaalpoliitika pole olnud ühegi valitsuse prioriteet, piirkondadele pole eraldatud raha. Eesti tuleks jagada kaheks. Siis ei juhtuks nii, et abirahad lähevad Tallinna ja lähiümbrusse.

Kristina Kallas: kõige suurem probleem on demograafia. Ettevõtted ei saa kasvada, kui pole inimesi. Maksusüsteem ei aita, vaid tuleb tegeleda haritud inimeste sissetoomisega. Tallinna ja Harjumaale investeerimist peaks edaspidi selgelt põhjendama.

Mart Helme: ülioluline on deregulatsioon. Võimalikult palju piiravaid regulatsioone vähendada, sest see tapab ettevõtlust. On tarvis mõelda läbi riiklike investeeringute programm.

Kaja Kallas: valitsuse otsused pole viinud õiges suunas. Eesti eelis oli lihtne maksupoliitika. Tuleb suurendada investeerida teadus- ja arendustegevusse. Ühendused, mitte ainult teed, vaid ka internet on üliolulised.

Raimo Poom: ilma konkreetsete suunavate küsimusteta kannavad nüüd kõik oma jutupunkte rahulikult ette. Palju võõrsõnu ja lihtsa vaatajana hakkaksin uut kanalit otsima.

Jüri Ratas: majanduses kolm asja: palgakasv 7,3 protsenti, inflatsioon 3,4. Tulumaksuvabastus on aidanud paljud vaesuslõksust välja tuua. Taristu ja logistikavõimekus peab olema kõikjal olemas. Bürokraatiat tuleb vähendada ja toetada eksporti.

Herman Kelomees: Numbrite ettekandmise osas on Jüri Ratas igati Andrus Ansipi vääriline.

Zuzu Izmailova: peab vaatama laiemalt Eestit ja mitte ainult Tallinnat. Et säilitada elu ka väljaspool Tallinnat ja Harjumaad on oluline panustada mahetootmise laiendamisse, sest sealt tuleb raha.

Raimo Poom: Kaja Kallast hakati Alaveri jt-ga pigistama ja juba ütleb saatejuht Tralla, et jätame dopingu sinnapaika. Oleme majanduse juures.

Andres Kuusk: kas 1310 eurot on väärikas ja euroopalik?

Jevgeni Ossinovski: Eesti suurim ressurss on inimene ja just inimestesse tuleb rohkem investeerida, et nad saaks teha targemat tööd. Tuleb parandada ka ettevõtete lisandväärtust, et investeerida rohkem teadusse ja innovatsiooni. Regionaalpoliitikasse tuleb rohkem toetada.

Johannes Tralla: seni on vastamata, kuidas tuua kogu Eesti vaesuse lõksust välja

Kaja Kallas: Šmiguni juhtum on lõpuni uuritud ja midagi ei leitud. Mati Alaver oli tõesti eilseni Reformierakonna liige, aga ta oli eilseni ka lugupeetud treener.

Mart Helme: Reformierakondlasi, kes on seotud spordi ja dopinguga, on ridamisi.

Raimo Poom: Doping on muidugi varjutanud valimiste viimased kampaaniapäevad ja valimisstuudios anti kõigile võimalus nüüd hukkamõistuks. Zuzu avaldus, et hukka mõista on vara, on päris huvitav. Ei tea, kas roheliste mitte hukkamõist tuleb kanepi maksustamise ettepanekust..?

Kaja Kallas: ei pelga. Päris palju on sportlasi, kes teevad tulemusi dopinguta ja oluline, et me ei paneks kõiki sportlasi samasse patta. Patustanute suhtes tuleb näidata nulltolerantsi. Puhas sport on tegelikult võimalik.

Andres Kuusk: kas ei pelga, et kogu lugu asetab Kristina Šmiguni täiesti uude valgusesse?

Kaul Nurm: dopinguga soovib keegi saada edu ebaseaduslikul tee. Kontrollisüsteemi pidevalt täiustatakse. Aga Eesti poliitiline süsteem vajab ka dopingu ja pettuse vastast programmi, sest konkurents on ebaaus.

Helir-Valdor Seeder: näeme kahetsusväärselt sageli, et võitjad selguvad sageli mitu aastat hiljem. Kindlasti toetan dopingu kriminaliseerimist. Tuleb aga panustada ka antidopingusse.

Alo: Kas Zuzu ütles just, et Eesti peaks panustama hoopis parema dopingu väljatöötamisse? :)

Zuzu Izmailova: poliitikud petavad rahvast iga päev ja ajakirjandus on muutunud kollaseks. Tuleb panustada teadusesse ja meditsiini. Sportlased on väga suure pinge all.

Jevgeni Ossinovski: võiks kaaluda dopingu tarvitamise kriminaliseerimist.

Alo Raun: Jüri Ratas on dopingu hukkamõistmisel väga enesekindel. Meenutan tasakaalustuseks artiklit, kus Evelyn Sepp tõmbas paralleele Ratase enda käitumise ja dopinguskandaali vahel - https://epl.delfi.ee/news/arvamus/evelyn-sepp-ausa-eesti-eest-opime-dopinguskandaalist-ja-arme-vali-valemangijad-parlamenti?id=85488263

Kristina Kallas: doping on petmine ja sellele peab järgnema karistus.

Mart Helme: dopinguskandaali osas olen peaministriga nõus, kriminaliseerimist peaks kaaluma. Ent ei tohi last koos pesuveega välja visata.

Johannes Tralla: kas paneksite dopingupatuste pead veerema?

Jüri Ratas: kindlasti. Kui medalid pole võidetud puhtalt, siis puruneb usk ja kaob ka palju sponsoreid.

Andres Kuusk: Eesti riigi maine on saanud dopinguskandaalis korvamatut kahju. Kas toetate dopingu kriminaliseerimist.

Kaul Nurm: kindlasti saame riigikokku. Usaldan valijaid ja kindlasti homme näeme positiivset tulemust.

Johannes Tralla: millised on Vabaerakonna teened poliitika ees? Riigikokku ilmselt ei saa.

Zuzu Izmailova: lähemate kümnendite põletav teema on kliimamuutus ja Eestimaa Rohelised seisavad laste eest.

Andres Kuusk: arvutada rohelised ei oska, liiga palju lilli ja liblikaid.

Alo Raun: Saatejuhtide avaküsimused on väga head, vastused kahjuks mitte nii huvitavad ega originaalsed.

Kristina Kallas: Eesti 200 ei jää riigikogust välja. Ootus meile on väga kõrge. Reitingud kõiguvad üles-alla ega näita valimistulemust. Eesti 200 on teinud uskumatu spurdi. Oleme need, kes soovivad muutust ja edasiminekut ega soovi peenhäälestamist.

Herman Kelomees: Seederi väide sellest, et Isamaa alati ületab valimistel reitingut, on vale. Väitlusselts on selle kohta Faktikontrolli juba teinud: https://epl.delfi.ee/news/faktikontroll/faktikontroll-kas-helir-valdor-seederil-on-isamaa-reitingu-petlikkusest-raakides-oigus?id=83750731

Johannes Tralla: Eesti 200 jääb tõenäoliselt riigikogust välja. Mis te valesti teete?

Helir-Valdor Seeder: valijad valivad konkreetseid kandidaate ja meil on alati olnud tugev nimekiri. Oleme avatud koostööks kõigi erakondadega. EKRE on saanud tegutseda ainult opositsioonis.

Andres Kuusk: Isamaa on muutunud reljeefsemaks, kas ees ootab liitumine EKRE-ga?

Jevgeni Ossinovski: Reformierakond oli sisemises stagnatsioonis ja valitsusevahetus oli positiivne. Sotside reiting on olnud kogu aeg 15 protsendi ümber.

Johannes Tralla: koalitsioonivahetusega sattusid sotsid olukorda, kus sotsiaalsed lubadused ei paistnud välja. Oli koalitsioon Keski ja Isamaaga viga?

Mart Helme: kui inimesed soovivad muutusi, siis nad hääletavad meie poolt.

Andres Kuusk: miks inimesed peaksid EKRE poolt hääletama, kui keegi ei taha koostööd teha?

Kaja Kallas: kogu meeskond töötab jätkuvalt ja isiklike vahendite panustamine nagu Keit Pentus-Rosimannus on positiivne.

Johannes Tralla: kui palju hoidis tagasi see, et kogu meeskond Kaja Kallast ei usaldanud?

Jüri Ratas: valimistulemus selgub homme õhtul, seis on väga tasavägine.

Andres Kuusk: küsitlus näitab Keskerakonnale hõbemedalit.

Alo: tore on näha, et kaheksast stuudiosse jõudnud erakonna "esimehest" lausa kolm on naised. See on Eesti poliitika mõistes ajalooline edasiminek.

Kehtib reegel üks minut vastuse kohta

Raimo: Alol on õigus, kuna seisud Keskerakonna ja Reformierakonna vahel paistavad olevat kriitiliselt lähedased, siis iga võidetud-kaotatud valija on just Ratase ja Kallase jaoks kõige tähtsamad.

Valimisdebati otsesaade on alanud.

Saadet juhivad Andres Kuusk ja Johannes Tralla.

Saateks ollakse valmis. Käivad veel viimased ettevalmistused.

Alo: Soovitan jälgida tänases debatis kahte asja. Esiteks, kumb jääb peale, Jüri Ratas või Kaja Kallas. On ju nemad peamised, kel lootus peaministriks saada. Ülejäänute puhul võiks eelkõige kriteerium olla, kas suudate kujutada seda inimest ette Eesti peaministrina.

Delfi reporteri sõnul räägivad saatejuhid praegu debati etiketist. Tuleb ikka käsi tõsta, kui soov sõna võtta, mitte teistele peale rääkida.

Alo Raun: Tere õhtust ka minu poolt! Jälgin ja kommenteerin koos teiega seekordse riigikogu valimisralli finaali. Ootan jalgalli MMi finaali laadset heitlust, kus vastamisi on tipud, oodata on dramaatilist, ent mitte tingimata kõige ilusamat mängu. Mida teie arvate, kes tänase debati võidab?

Kohapeal viibiva Delfi reporteri sõnul on stuudios üldiselt sõbralik õhkkond, nagu debattide eel üldiselt ikka. Muu hulgas on nalja visatud sellegi üle, et tea, äkki on üllatuskülaline Katrin Lust.

Heatujuline Ratas on ka nüüd stuudios kohal ning surus rahvamahelikult kõigil kätt.

Mart Helme lõõpis Kaja Kallase sinise kleidi aadressil: "Vale värv, see on meie värv, konservatiivide. Sa peaks ikka olema kollases."

Herman Kelomees: Soovin saatejuhtidele jõudu. Loodetavasti tekib vähemalt mõnel teemal ka päris väitlus, mitte ainult repliigivõistlus.

Raimo Poom: Tere jälgima otseblogi liidrite viimasest debatist ETV-s, mis peagi hakkab. Kas paar tundi enne valimispäeva toimuvalt sõult on veel midagi suurt oodata? Vaevalt, et saame teada midagi tõeliselt põrutavat. Kampaania jooksul on erakondade esimehi iga kandi pealt küstletud ja vastuseid saadud. Pea 40% valijatest on ka oma hääled juba ära andnud e- ja eelhääletusel. Usutavasti on ka homsetel hääletajatel siiski lemmikud juba enam-vähem selged. Ehk peamine sel debatil on kõigi jaoks väärikalt vastu pidada, mitte anda põhjust viimasel hetkel kellelgi pettuda ja teist valida. Vaatame siis, kas ja kes peavad vastu!

Jüri Ratast veel ei ole, kuid stuudiosse saabus Mart Helme.

Kaja Kallas ütles Delfile, et vara öelda, kumb kahest suurest homme võitjaks kuulutatakse. Ta lisas, et sõltub, kuidas suudetakse oma valijad hääletama saada. Võimaliku koalitsiooni osas kordas ta, et Reformierakond on välistanud koostöö vaid EKREga, kõik muud kombinatsioonid võimalikud.

Stuudiosse jõudis ka heatujuline Ossinovski. Millest täna räägime? Kõigest," lõõpis ta saatejuhtidega.

Jevgeni Ossinovski sättis äsja kodus debati jaoks lipsu kaela: LINK!

Täna on poliitikud väga usinalt viimase minuti reklaami teinud.

Kaja Kallas postitas sotsiaalmeedias aga viimasest kampaaniapäevast mälestuse: talle olevat kingitud selle käigus kaks heeringat, teepakk ja karikatuur.

Ettevalmistused debatiks on hoos. Grimmitoas on naisduo - kaks Kallast. Stuudios on kõik paigas. Millest peamiselt räägitakse saatemeeskonna ja poliitukute hulgaski? Poliitika, ei. "Tõde ja õigus" ning suusatamine.

Mõned erakondade liidrid tulevad täna stuudiosse otse põllu pealt. Isamaa esimees Helir-Valdor Seeder oli hommikul oma valimisringkonnas Viljandis turuplatsil kampaaniat tegemas.