Barbi Pilvre: Eesti 200 ja sotsid peaksid ühinema

"Praegu mul on isegi väga kahju, et Eesti200 ja eriti Kristina Kallas välja jäi, oleks vastikuid küsimusi esitades parlamendis veidi tuba tuulutanud nagu Vabaerakond tegi," tõi Pilvre välja.

Ta jätkas kirjeldamist, et SDe kaotas oma hääli Tallinnas Eesti 200-le. Seejärel arutleb ta selle üle, et peamine ühisjoon Eesti 200 ja SDE vahel on faktipõhisus, mis mõlemale erakonnale oluline olnud on. Kuigi Pilvre toob näiteks välja, et sotside lubadused on tema hinnangul olnud alalhoidlikumad kui Eesti 200 lubadused, siis on võimalik leida erakondadel ühine keel.

"Muidugi kaotas SDE Tallinnas Eesti200le hääli lihtsalt ka seetõttu, et elektoraat on sama ja taheti lihtsalt vaheldust ja uusi nägusid," tõi Pilvre välja.

"Tegelikult võiks Eesti200 ja SDE ikkagi ühineda pikas perspektiivis, aga see muidugi summutab paljude uute tulijate motivatsiooni, sest ees on väljakujunenud, sageli nähtamatud võimuhierarhiad," jätkas poliitik.