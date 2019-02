"10 minutit" | Tarmo Kruusimäe: ma ei ole head valimistava rikkunud

„Kümme minutit“ on Delfi TV uus veebisaade, mille saatekülaliseks kutsutakse alati inimene, kes on parasjagu ühiskonnas tähelepanu keskpunktis. Täna on stuudios Tarmo Kruusimäe.

Tänane Eesti Päevaleht kirjutas, et Isamaa poliitik Tarmo Kruusimäe rahastas oma valimiskampaaniat osavalt riigi raha arvel. Esmalt tegi ta riigikogu Isamaa fraktsioonis ettepaneku, et MTÜ Suitsuvaba Eesti võiks saada katuseraha. Fraktsioonis oldi nõus ja sotsiaalministeerium kandis raha üle.

Siis aga tegi MTÜ jutusaate, kus Kruusimägi sai selgitada, et kui vaataja on sobivas ringkonnas, siis võiks valimistel hääle anda just Kruusimäe poolt.

Valimiste valvurid leiavad, et tegu on hea valimistava rikkumiseg. Mida aga ütleb Kruusimäe ise?