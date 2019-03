Tagatuba eetris | Urmo Soonvald: Ratas teeb võidu korral valitsuse, kas Kallasel läheks see sama ludinal?

Valimisteni jääb veel üks ööpäeva ja natuke – viimases 3. märtsi eelses Delfi valimissaates võttis möödunud kampaania kokku Urmo Soonvald, kelle hinnangul pole neil valimistel kõige tähtsamad olnud sündmused või skandaalid, vaid parteide siseelu.

„Mul on tunne, et valimisi on mõjutanud kõige rohkem see, mis toimub erakondade sees. Reformierakonna sees oli alguses näha, et Kaja oli üksi. Hulk reformierakonna meespoliitikuid vaatas kõrvalt, käed taskus, et kuidas Kajal läheb?“ meenutas Soonvald.

„Teine mõjutaja, oli Eesti 200, kellelt oodati, kas nad tulevad suure pauguga ja löövad platsi puhtaks?“ Kokkuvõttes muutus Eesti 200 aga Soonvaldi sõnul lihtsalt visinaks.

Kui Keskerakonna ja Isamaa sees on probleeme olnud vähem, siis kõige suuremad siseprobleemid on sotsides. „Ka seal on hulk inimesi, kes sooviksid, et [Jevgeni Ossinovski] ebaõnnestuks, et saada tema amet üle võtta.“

Ka räägib Delfi ja Eesti Päevalehe peatoimetaja sellest, et nii Keskerakonnale kui Reformierakonnale on valimiste võit eluliselt tähtis ning võitja üritab peale valimisi kindlasti teise auti mängida. „Mõlema soov oleks vastane lükata nurka, hoida seal ja lõigata maailmast ära. Mõlemale on see elu ja surma küsimus,“ hindas Soonvald.