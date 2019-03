Tagatuba eetris| Pettunud Reps: kõike jäi puudu, ka EKRE sai meie hääli. Reform loodab sotse maksudega pöörata

Reps vangutas stuudios mitmel korral pead ja väljendas lihtsalt uskumatust, et nii paljud inimesed Reformierakonna taha läksid. „Uskumatu on küll vaadata inimesi, et enamik neid valijaid, kes läksid Reformierakonda valima ei saa üle 2100 euro palka. Aga inimesed, kes alla selle teenivad ei võida maksumuudatusest midagi. Aga inimesed läksid massiliselt ja uskusid seda juttu!“ oli ta löödud.

Reformierakonna peasekretär oli aga väga õnnelik, sest tema sõnul osutusid partei valitud valimisteemad õigeteks. „Me ii oodanud tõesti nii suurt vahet [Keskerakonnaga]. Selle tõi ikkagi see, et rääkisime õigetest teemadest. Maksuteemad, hinnatõusud, elukallidus. Me nägime algusest peale, et paljud inimesed selle maksusüsteemiga kaotasid või olid segaduses. Samamoodi eestikeelne haridus. Need teemad läksid Eesti inimestele korda,“ leidis Keldo.

Valimiste võitjana valitsust moodustama hakkava Reformierakonna juhtfiguur väitis saates, et Isamaa ja sotside kaotusvalu ei peaks olema valitsuse moodustamisel suurem probleem.

„Riigikogus on 101 kohta ja me oleme välistanud EKRE-ga koostöö ja see järab meile kaks varianti. Kas teha Isamaa ja sotsidega või Keskerakonnaga. Mis puudutab maksudesse, siis ükski valitsusosapool praegu ei võtnud seda maksukäkki omaks ja see annab meile võimaluse,“ ütles ta küsimusel peale, miks peaksid sotsid tahtma alla neelata Reformireakonna maksuettepanekuid.

Kellega aga hakkab Reformierakond sotside juures läbi rääkima? Hommikuks oli selge, et SDE esimehe Jevgeni Ossinovski väljavahetamist ihaldav Indrek Saar sai siiski riigikogusse sisse ja seega omandas platsdarmi pöörde alustamiseks, kui tal soovi on.

„Indrek Saar on sees? Kas muutus oli?“ muutus Keldo natuke ärevaks. Aga lisas siis kohe: „Niipalju kui tean, siis sotsidel on täna juhatus, me ei oska öelda, mis teised erakonnad sisekaemusena teevad. Seda oskavad Jevgeni ja Indrek ise öelda.“.