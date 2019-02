Tagatuba eetris | Müstiline vene valija – kas kindlalt Keskerakonna taga või tilgub EKRE-sse?

Kõik portaalid ja lehed on vahendanud viimaseid arvamusküsitlusi, mis näitavad, et vahe kahe liiderpartei - Reformierakonna ja Keskerakonna – vahel on vähenenud või väga väike. Seega peavad mõlemad pingutama, et oma toetajad välja tuua.

Keskerakond, kelle käekäik sõltub kõige suuremal määral vene valija aktiivsusest, on ebatavalises olukorras – valimistel võideldakse peaministriparteina, mitte opositsioonilise nõrgemate kaitsjana. Kas selles olukorras suudetakse tagada, et venekeelne valija tuleb välja ja hääletab ikka tervikuna Keskerakonna poolt.

Vene Delfi peatoimetaja Dmitri Kukuškin räägib Tagatoa poliitikasaates, et Tallinnas saab Keskerakond kindlasti oma baasvalijad välja. Kuid Ida-Virumaal on tema sõnul ses osas päris suur küsimus – eriti puudutab see võimutülisid Narvas. Kukuškini sõnul on keskerakonnal seal üks hea kandidaat – Yana Toom, kuid pärast teda tuleb tühjem maa.