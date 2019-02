Tagatuba eetris| Kas meedia kiusab sotse? Või hoopis Eesti 200-t?

Mihkel Tamm leidis, et see ei vasta kuidagi tõele – pigem on uustulnuk saanud rohkelt eetriaega ja trükimahtu. Küll aga hindas ta, et Eesti 200 pole suutnud seda teha oma sisukate ideedega, vaid pigem on jäänud silma skandaalikesed, mis nähtavasti on pannud valijad nende toetamise suhtes ümber mõtlema.

Mida arvata teiste erakondade kohta käinud sahinatest, kuula juba saatest!