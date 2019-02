Tagatuba eetris| Isamaa ja poliitdoping. Kas e-hääled soosivad Reformi?

Tänases Eesti Päevalehes ilmus suur ülevvaade Delfi valimismootori kasutajate poolt enda esimeseks eelistuseks saadud erakondade ning kõige suuremat poolehoidu pälvinud valimislubaduste kohta. Moora tõi kokkuvõtet lugedes välja, et paljud suure kuluga lubadused polegi saanud valimismootori kasutajatelt suurimat poolehoidu – inimesed on muutunud poliitikute rahakülvamise lubaduste osas kaunis läbinägelikuks.

Põnev on ka see, et kui Keskerakond omab venekeelsete valijate hulgas 70-80% toetust, siis vene keelset Delfi valimismootorit täitnud inimesed said esimeseks eelistuseks erakondi hoopis ühtlasema jaotusega. „Kui vene keelne valija hääletaks programmilistest eelistustest lähtudes, oleks pilt hoopis teine,“ tõdes Moora.

Saate lõpetuseks tuleb juttu ka poliitilisest dopingust, millega on tänases Eesti Päevalehes ilmunud loo alusel vahele jäänud Isamaa kandidaat Tarmo Kruusimäe. Isamaa fraktsiooni eestvedamisel eraldati raha ühele Kruusimäega lähedasele MTÜ-le, kes nüüd poliitiku sõnavõtte sotsiaalmeedias raha eest levitab.

Moora sõnul tuleb ajakirjandusel peale valimisi võtta suurem luubi alla erakondade kampaaniakultused ning nende kokkulangemine reaalsusega. Nii tekitab küsimusi suurtes raharaskustes vaevleva Keskerakonna ülivõimas välikampaania kui ka näiteks Reformierakonna ja teiste massiivsed kampaaniad internetis.