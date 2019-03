Zuckerberg kutsub valitsusi üles aktiivsemalt veebi reguleerima: meie üksinda seda teha ei suuda

„Usun, et vajame valitsuste ja reegliseadjate aktiivsemat rolli,“ sõnas Zuckerberg, nentides, et võrgustikul üksinda ei ole veebi reguleerimiseks vajalikku võimekust. „Internetiregulatsioonide uuendamisega suudame säilitada selle parima poole - inimeste vabaduse ennast väljendada ja ettevõtjate vabaduse ehitada uusi asju -, aga samal ajal kaitsta ühiskonda suurema kahju eest.“

„Tihti öeldakse, et meil on sõnavabaduse üle liiga palju kontrolli, ja tuleb tunnistada, et ma nõustun,“ ütles ta, lisades, et Facebook „loob sõltumatu organi, kuhu on võimalik pöörduda näiteks postituste mahavõtmisega seonduvate kaebuste korral“.

Zuckerbergi sõnul on oluliseim muuta põhjalikumaks reeglistikku neljas valdkonnas: kahjustav sisu, valimiste kaitse, privaatsus ja andmete teisaldatavus. Ühtlasi toetab ta uute reeglite loomist ka tehnoloogiafirmadele, võimaldamaks neil paremini peatada kahjuliku materjali levimist oma platvormidel.

Eile teatas Facebook, et vaeb võimalusi, kuidas hakata otseülekannete ehk livestreamide tegemist piirama viisil, et kasutajatel ei oleks võimalik seal näidata asju, mis ei ole kooskõlas Facebooki reeglitega.

Võrgustik andis seesuguse lubaduse pärast seda, kui 28-aastane Brenton Tarrant, kes tappis Christchurchi mošees poolsada inimest, tegi oma haiglaslikult veretööst sotsiaalvõrgustikku 17-minutilise otseülekande.