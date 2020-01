Zelenskõi: Ukraina lennuki raketitabamuse saamist ei välistada, aga praegu pole see ka kinnitatud

Täna jätkab Zelenskõi sõnul tööd lennukatastroofi uurimiskomisjon. Kaasatud on Ukraina spetsialistid, vahendab UNIAN.

„Me ootame, et neile antakse kogu informatsioon ja kõik ligipääsud, mis on vajalikud objektiivse juurdluse läbiviimiseks. Me peame oma esindajatega pidevalt sidet. Lennuki raketitabamuse saamise versiooni ei välistata, aga tänase seisuga ei ole see kinnitatud. Võttes arvesse riigijuhtide ja massiteabevahendite viimaseid avaldusi, kutsume me kõiki rahvusvahelisi partnereid, eelkõige USA, Kanada ja Suurbritannia valitsusi, esitama katastroofi puudutavad andmed ja tõendid põhjuste uurimise komisjonile. Päeval tuleb mul vestlus juurdluse käigust USA riigisekretäri Mike Pompeoga,” teatas Zelenskõi.

Zelenskõi rõhutas, et Ukraina eesmärk on teha kindlaks vaieldamatu tõde. „Me peame seda kogu rahvusvahelise kogukonna kohuseks hukkunute perekondade ja katastroofi ohvrite mälestuse ees. Inimelu väärtus on kõrgem igasugustest poliitilistest motiividest,” rõhutas Zelenskõi.