Zelenskõi: Ukraina kaitsja Euroopa Liidus ja NATO-s on Leedu

Zelenskõi jaoks oli see esimene valimisvõidujärgne kohtumine lääneriigi esindajaga, vahendab Leedu Delfi.

Ta vahetas Linkevičiusega viisakusi ja ütles, et Leedu on suurepärane näide, kuidas ka Ukrainal tuleks jätkata teekonda, astumaks Euroopa Liitu.

„Ma loodan, et Ukraina on Leedu hea sõber. Me armastame teie inimesi. Ma olen ka ise varem korduvalt külastanud Vilniust. Teate, ma arvan, et Leedu on hea eeskuju Euroopa Liidu riigist ja ka sellest, kuidas üks demokraatlik riik peaks välja nägema,“ ütles Zelenskõi.

„Ma tänan Leedut tema abi eest. Leedu on Ukraina huvide kaitsja Euroopa Liidu ja NATO juures,“ märkis ta, rõhutades naabermaa panust ka Ukraina sõjaväelaste toetamisel ja abistamisel. „Leedu teeb palju. Kui me sel teel jätkame, oleksime väga tänulikud. Iga Ukraina kodanik oleks Leedule tänulik.“

Zelenskõi lisas ka, et sisepoliitiliselt on järgneva viie aasta jooksul tema jaoks olulisim teema võitlus korruptsiooniga.