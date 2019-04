Zelenskõi tõotas hakata venemaalastele Ukraina passe jagama

Matti Aivar Lind toimetaja RUS

Ukraina ametisse astuv president Volodõmõr Zelenskõi ütles täna, et kui idanaaber tahab nende kodanikest venelasi teha, siis tema on valmis kõikidele võimu all kannatavatele venelastele omakorda Ukraina passi andma.