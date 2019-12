Zelenskõi: Putiniga on keeruline kokku leppida

Zelenskõilt küsiti muu hulgas, millise mulje Putin talle jättis ja kas ta on inimene, kellega saab kokku leppida, vahendab UNIAN.

„Kas saab kokku leppida? Vaadake, väga keeruline on kokku leppida, aga täna olid hetked, kui me milleski kokku leppisime, mõnedes asjades. Sest ta võtab iga asja detailideks lahti... ja me hakkame isegi iga sõna reguleerima, tähendab, see on keeruline. Ma olen lihtsalt teistsugune inimene, ma olen kiire inimene. Ma arvasin, et hopp-hopp ja oleme kokku leppinud... Ei, siin on teistmoodi, teine, ütleme, biomehaanika,” märkis Zelenskõi.

Samas ütles Zelenskõi, et see, kas saab kokku leppida või mitte, selgub tulevikus.

„Seda näeme teiega täpsemalt. Täna mingisuguseid järeleandmisi oli. Ma tundsin seda,” ütles Zelenskõi.

Muljetest rääkida on Zelenskõi sõnul vara, sest oli vähe aega.

Zelenskõi sõnul pidi tema kohtumine Putiniga kestma 20 minutit.

„Kestis ta kuskil tunni, kohtumine silmast silma, ja koosnes kahest osast. Me rääkisime kõik koos ja pärast kahekesi,” lisas Zelenskõi.