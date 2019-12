Zelenskõi lubab Putiniga kohtumisel esitada kolm tingimust

Zelenskõi sõnul on viimase näol tegemist kohalike valimiste korraldamise tingimusega, teatas tema pressisekretär Julia Mendel ajakirjanduse vahendusel.

"Zelenskõi tõstatab Pariisi kohtumisel kolm peamist teemat: vangistatud ukrainlaste kodumaal naasmine, tõelise, mitte näilise relvarahu kehtestamine ning loomulikult välisriikide vägede ja bandiitide koosseisude väljaviimine Donbassist," rääkis Mendel.

Tema sõnul on kaks esimest küsimust otseselt seotud inimeludega ja seetõttu on need olulised ka ilma, et toimuksid valimised. "Viimane aga on Donbassi aladel valimiste korraldamise tingimuseks," lisas ta.