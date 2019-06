Zelenskõi: kohtumist Putiniga alustaks ma Krimmi teemal

„Alustagem (kohtumist Putiniga -toim) tõsiasjast, et Donbassi ja Krimmi omanik on Ukraina,“ ütles Zelenskõi, jätkates seejärel Krimmi teemal: „Me loodame, et see varsti tagastatakse meile. Ma armastan tohutult Krimmi, mis on ainulaadne koht Ukrainas oma looduse ja ajaloo poolest. Minu jaoks on Krimm alati olnud ja jääb endiselt Ukraina osaks.“

„Minu eesmärk on tuua Ukrainale rahu diplomaatiliste vahendite, mitte populismi teel. Lubage mul veel kord rõhutada, et suveräänsus, territoriaalsus ega ka Ukraina rahva saatus ei muutu läbirääkimiste objektiks üheski rahulepingus,“ märkis Ukraina riigipea.

Ta lubas usutluses, et hakkab ka reformima riigi õigussüsteemi ja majandust ning jätkab tööd EL-i ja NATO-ga liitumiseks. "Tahan viia Ukraina sellisele tasemele, et EL-i riigid näeksid meid võrdsena," ütles Zelenskõi.