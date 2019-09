Zelenskõi jaoks on Trumpi-skandaal diplomaatiline katastroof

Zelenskõi arutelu Trumpiga, mis Valge Maja poolt avalikuks tehti, tõotab ärritada USA demokraate, seades potentsiaalselt kahtluse alla parteideülese USA toetuse, mida Kiiev vajab, aga ka prantslasi ja sakslasi, keda Zelenskõi samas sõnavahetuses kritiseeris, vahendab uudisteagentuur Reuters.

Tõsiasi, et riik on geopoliitilises vastasseisus oma naabri Venemaaga, pärast seda kui Moskva okupeeris Krimmi ja peab 2014. aastast saadik sõda Ida-Ukraina aladel, tähendab, et Kiievil on tarvis kõiki võimalikke sõpru.