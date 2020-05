Zahharova: Venemaa vastu on alustatud koroonaviirusealast desinformatsioonikampaaniat

Zahharova sõnul andis sellele kampaaniale „selge suuna” NATO peasekretär Jens Stoltenberg, kes ütles intervjuus Itaalia ajalehele La Repubblica, et Venemaa ja Hiina levitavad desinformatsiooni pandeemia kohta. Stoltenbergi sõnul püüavad Venemaa ja Hiina muuta maailmakorda ning destabiliseerida olukorda NATO ja Euroopa Liidu liikmesriikides, vahendab RBK.

„Ma ei ole kindel, et „maailmakorraga”, milles agentuur Bloomberg avaldab artikli pealkirjaga „Eksperdid tahavad teada, miks ei ole koroonaviirus tapnud rohkem venelasi”, on kõik korras,” kirjutas Zahharova Facebookis. Ta märkis, et Bloomberg sai pealkirja jubedusest aru ja asendas selle järgmisega: „Eksperdid esitavad küsimuse, miks ei ole koroonaviirus tapnud rohkem venelasi”.

Bloombergi artiklis uuritakse ametlike andmete järgi väga madalat suremust Venemaal. Näiteks Hispaanias, kus nakatumisjuhtumeid on Venemaast vähem, on surnud 13 korda rohkem inimesi kui Venemaal, kirjutas Bloomberg.

Venemaa statistikanumbrite võimalikust pisendamisest on kirjutanud ka Financial Times ja New York Times. Vene riigiduumas nõuti meetmeid nende ajakirjanike vastu Venemaal kuni akrediteeringu äravõtmiseni. Sellele vastas Zahharova järgmiselt: „Me vastame alati esmajärjekorras sõnaga ja teoga kinnitatud sõnaga.” Zahharova lisas, et akrediteeringu äravõtmine „ei ole meie meetod”.