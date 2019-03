YouTube'i suurim staar oli Uus-Meremaa massimõrvari mõtetes vahetult enne tule avamist

Austraalia kodanik Tarrant, kes tegi oma haiglaslikust tapatööst ka otseülekande Facebooki, hüüdis vahetult enne tule avamist ülekande jälgijatele „tellige PewDiePie“ (subscribe to PewDiePie - inglise k.), vahendab uudistekanal BBC.

Tema motiiv on teadmata, ent arvatakse, et ta võis sellega lihtsalt püüda oma kõlapinda laiendada, sest iga päev mitu miljonit vaatamist saav PewDiePie jääb oma kohati piiripealsete väljaütlemistega tihti inimestele hambusse.

29-aastane PewDiePie ise kommenteeris teemat oma Twitteri kontol, märkides, et teda „igas mõttes tülgastab, et selline inimene tema nime üldse suhu võttis“. „Olen südames ja mõtetes ohvrite, nende perede ning kõikidega, keda see tragöödia puudutab,“ säutsus ta.

Just heard news of the devastating reports from New Zealand Christchurch.

I feel absolutely sickened having my name uttered by this person.

My heart and thoughts go out to the victims, families and everyone affected by this tragedy.