Yle: Venemaa tervishoid on kokkuvarisemise äärel

Psühhiaatri haridusega Grišin on ise üks paljudest, kes on nüüd nakkushaiguste arstiks ümber koolitatud. Tema haigla kõik 500 voodikohta on praegu täis kopsupõletikusümptomitega patsiente.

Selliseid ainult koroonapatsiente ravivaid haiglaid on praegu Moskvas ja Moskva oblastis mitukümmend.

Personalipuuduse leevendamiseks on värvatud koroonahaiglatesse ka arstitudengeid.

Venemaa tervishoiuministeeriumi teatel töötab vabatahtlikult koroonapatsientidega umbes 41 000 tudengit. Meedias on aga teatatud, et sellisest praktikast keeldujaid on ähvardatud ülikoolist väljaviskamisega.

Töötingimused koroonahaiglates on rängad ka meditsiinitöötajate jaoks.

Vähemalt kuus tundi kestva vahetuse jooksul peab Grišinil kogu aeg seljas olema kaitsevarustus ning näiteks tualetis käia või vett juua ei saa.

„Suur osa arstidest on kuidagimoodi olukorraga kohanenud näiteks mähkmeid kasutades,” ütles Grišin.

Kui Grišin hakkas kuu aega tagasi koroonapatsiente ravima, kolis ta arstidele mõeldud ühiselamusse, et oma peret mitte nakatada.

„Loodan, et epideemia ei kesta kauem kui augusti lõpuni, sest juba nüüd pärast üht kuud hakkavad jõuvarud lõppema,” ütles Grišin.

Venemaa tervishoiusüsteemi on tabanud ka rasked õnnetused. Kahe koroonahaiglates aset leidnud tulekahju põhjustajaks peetakse Venemaal toodetud hingamisaparaate Aventa-M. Kokku suri kahe põlengu tagajärjel Peterburis ja Moskvas kuus inimest.

Kuigi Venemaal on hakatud avalikult rääkima, et haigestumise tipp on saavutatud, ei usu Grišin oma kogemuste põhjal, et tipp oleks saavutatud isegi Moskva piirkonnas, kus epideemia on seni olnud kõige ulatuslikum.