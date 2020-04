Yle: Soomes töötav Eesti arst ei ole oma lapsi näinud seitse nädalat: koduigatsus on suur

Parikkala tervisekeskuses töötav arst Karmen Vilde helistab oma perele Lõuna-Eestisse igal õhtul. Liini teises otsas on abikaasa, 15-aastane poeg ja 11-aastane tütar.

„Ajame juttu sellest, mis päeva jooksul on toimunud. Küsin, kas lapsed on oma tuba koristanud. Kui ei, pean neile ergutuskõne. Vahel soovitan neile filme või saadan huvitavaid artikleid,” räägib Vilde.

Telefonikõned kestavad vahel kogu õhtu.

„Ma ei jõua üksildane olla. Ma ei ole ka mures laste toimetuleku pärast. Kaugõpe tundub hästi sujuvat. Ega nad minu abi ei vaja. Aga koduigatsus on suur,” ütleb Vilde.

Tavalisel ajal töötas Vilde kaks nädalat Soomes ja oli kaks nädalat Eestis.

Nüüd on tal aga Soomes möödunud seitse nädalat järjest ja lõppu ei paista.

Koroonaviiruse levimise takistamiseks sulges Soome 19. märtsil oma piirid, mis muutis riikide vahelise tööl käimise võimatuks. Tuhandetele Soomes töötavatele eestlastele tähendas see valikut Soomes oleva töö ja Eestis oleva pere vahel.

Vilde otsus jääda piiride sulgumise järel Soome sündis üsna kergesti, sest töö Parikkala tervisekeskuse voodiosakonnas on tema põhitöö. Teine töö Lõuna-Eesti haigla sisehaiguste osakonnas on juhuslikum ja paindlikum.

Soome otsustas jääda ka Helsingi ülikooli haigla silmakliinikus töötav Eesti silmaarst Maarjaliis Paavo.

Paavo on Helsingis töötanud viis aastat. Tavaliselt jagab ta oma aega Helsingi ja teise kodulinna Tartu vahel, kus õpib doktorantuuris.

„Otsustasin jääda Helsingisse, sest minu töö on siin. Tegelen õpingutega arvuti taga õhtuti pärast tööd,” ütleb Paavo.

Paavo panganduses töötav elukaaslane, kes samuti pendeldas Helsingi ja Tartu vahel, otsustas teisiti.

„Mehe töökoht on Tartus, nii et ta jäi pärast piiride sulgemist sinna. Õnneks on meil kaugsuhtes elamisest kogemusi. Elasin poolteist aastat USA-s ja selle aja jooksul harjusime pidama ühendust videokõnede ja sõnumite abil,” räägib Paavo.

Kõige raskem on Paavo sõnul see, et ei tea, kui kaua see olukord kestab.

Lisaks mehele igatsevad Paavo järele Tartus vanemad, kes mõlemad kuuluvad vanuse tõttu riskigruppi ja on seetõttu karantiinis. Neile viib süüa Paavo mees.