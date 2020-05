Yle: Soomel on COVID-19 vaktsiin peaaegu valmis

"Ma pean märkimisväärseks ohuks, et me ei saa vaktsiini õigeks ajaks ja vajalikes kogustes valmis, vaid leiame end pigem järjekorra lõpust," ütles Helsingi ülikooli viroloogia professor Kalle Saksela Ylele.

Saksela on üks kolmest Soome professorist, kes on välja töötanud ninaspreiga manustatava COVID-19 vaktsiini. Vaktsiini loomisel on jõudutud kaugele ja Saksela sõnul võiks selle katsetamine alata "jaanipäeva paiku", mis langeb Soomes tänavu 20. juunile.

Kaks ülejäänud Ida-Soome ülikoolis vaktsiini kallal töötavat professorit on Seppo Ylä-Herttuala ja Kari Alitalo. Yle teatel on ilmne, et teadlastele valmistab pettumust valitsuse passiivne suhtumine vaktsiini väljatöötamisse kodumaal.

"Soome peaks aktiivselt osalema vaktsiini loomises. Me ei peaks ootama vaid rahvusvaheliste ravimiettevõtete edusamme," leidis Saksela. "Ma loodan, et senisest enam hakataks kaaluma, mida saaksime teha peale ootamise, et mõni äriettevõte meile pakkumise teeb. Ma loodaksin, et ka teistel peale vaktsiini arendajate on sellega kiire," ütles ta Ylele.

Foto: SIPA

Saksela peab oluliseks, et Soomel oleks kontroll oma vaktsiinide tootmise üle. Riikliku tarnekindluse osas poleks mõistlik sõltuda üksnes farmaatsiahiiglastest. Vaktisiini tootmist oleks täiesti võimalik alustada ka kodumaal ja seda kiiresti, kinnitas ta.

Teadlase Seppo Ylä-Herttuala poolt loodud teadus- ja arendusettevõte Finvector kasutab tehnikaid, mida saaks kohandada vaktsiini valmistamiseks. Ettevõtte juhi Timo Ristola sõnul on täiesti võimalik, et Soome suudab toota kogu vajaliku koguse koroonaviiruse vaktsiini. Soomes on veel neli ettevõtet, kellel on oskused seda tööd teha. Ta lisas, et kui tootmine algab, on kõigil piisavalt tööd.

Ida-Soome ülikooli raku- ja molekulaarteaduste instituudi professor Tommi Heikura nõustub Ristolaga. Kui vaktsiin on saadaval, on nõudlus liiga suur, et isegi farmaatsiahiiglased suudaksid seda rahuldada.

"Vaktsiini esimene tootja vaevalt suudab oma vaktsiini kogu maailmale tarnida. Kui esimene vaktsiin välja tuleb, oleks hea, kui Soomes, Euroopas ja mujal maailmas oleks ka teisi tootjaid, kes võiksid koormat jagada," osutas Heikura.