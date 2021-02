Yle: Soome valmistub kehtestama hädaolukorda

Valitsuse nõupidamine, kus arutati piirangute karmistamist, vältas hiliste õhtutundideni. Täna hommikul kell 9.30 toimub sel teemal valitsusparteide pressikonverents, teatas peaminister Sanna Marin oma Twitteri kontol.

Hallituksen neuvottelu on päättynyt. Hallituspuolueiden puheenjohtajat kertovat linjauksista huomenna klo 9.30. — Sanna Marin (@MarinSanna) February 24, 2021

Teadaolevalt on hädaolukorra sisseviimise peamiseks põhjuseks see, et ilma selleta, üksnes nakkushaiguste leviku piiramise seaduse alusel, ei saa restorane sulgeda.

Ametlikult kehtestab valitsus hädaolukorra pärast konsultatsioone presidendiga ja see toimub lähipäevil, kirjutab Helsingin Sanomat. Ajalehe andmetel on keskpäevaks kokku kutsutud kõigi erakondade juhid.

Õiguskantsler Tuomas Pöysti kinnitas ajakirjanikele, et hädaolukorra kehtestamise võimalus oli tõepoolest laual. Tema sõnul tuleks põhiseaduse kohaselt eelnevalt aga edasi minna leebemate meetmetega, kui olukord seda veel võimaldab.