Yle: Soome peaminister on vajadusel valmis Helsingi piirkonna ära lõikama

Peaminister Marin ütles, et hetkel ei ühegi piirkonna äralõikamine veel vajalik, ent ta rõhutas, et ametnikud jätkavad olukorra jälgimist reaalajas. Viimase seisuga on just Uusimaa regioonis kõige rohkem nakatunuid Soomes, vahendab Yle.

"Kui Uusimaa olukord halveneb sedavõrd, et muutub vajalikuks liikumispiirangute kehtestamine, koostaks valitsus vastavasisulise määruse ja edastaks selle parlamendile," lubas peaminister.

Marini sõnul kaaluvad nad ka üleüldiste liikumispiirangute kehtestamist. Hetkel on valitsus kutsunud üles vanemaid kui 70-aastaseid inimesi üles vältima tarbetuid sotsiaalseid kontakte ning keelanud enam kui 10 inimesega avalikud kogunemised.

"Hoiame silma peal, kas inimesed järgivad neid reegleid, ja kui nad seda ei tee, oleme sunnitud rakendama karmimaid meetmeid, sealhulgas täiendavaid liikumispiiranguid," tõdes Marin.

Täna valmistutakse nakatunute arvu edasiseks tõusuks, kinnitas peaminister Ylele.

”Usun endiselt, et suudame nakkusahelat Soomes jälgida. Uusimaal on aga oma nakkusahel ning mõned nakatunud on saanud nüüd haiguse ka kohapeal," ütles Marin.

Valitsus üritab haigestumiste kõverat laugemaks muuta, st viivitada epideemia haripunktiga ja vähendada selle ulatust, leevendamaks koormust Soome tervishoiusüsteemile.

"Tahame, et igal inimesel oleks juurdepääs arstiabile ja et me saaksime kaitsta nii eakaid kui ka krooniliste haigustega inimesi," selgitas ta. "Kõik peavad vastutustundlikult tegutsema."