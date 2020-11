Yle: Soome kaalub turistide sisse lubamist neist riikidest, kus koroonanakatumisi on maksimaalselt kaks korda Soomest rohkem

Seaduseelnõu peaks minema kooskõlastusringile lähipäevil. Praktikas tähendab see seda, et läheb kiireks, kui seaduseelnõu tahetakse Eduskuntale esitada enne jõule.

Yle andmetel on Soome muutmas reisipiiranguid nii, et Soome võiks tulla vabalt riikidest, kus nakatumisi on maksimaalselt kaks korda rohkem kui Soomes.

Praegu ei ole Euroopas ühtki riiki, mis täidaks Soome kriteeriumid. Muudatustel oleks tähtsust kevadel, kui epideemia loodetavasti järele andma hakkab. Ootused pannakse ka sellele, et tuleb vaktsiin.

Praegu on Soome piir 25 nakatumist 100 000 elaniku kohta kahe nädala jooksul.

Euroopa Nakkushaiguste Ennetamise ja Kontrolli Keskuse (ECDC) andmetel on Soome enda näitaja praegu 53.

Soome valitsus valmistab praegu ette ka mudelit testi ja tule. See määratleb praktikas, kuidas Soome tulevaid turiste piiridel testitakse.

Eelmisel korral tegi Eduskunta põhiseaduskomisjon transpordi- ja kommunikatsiooniministeeriumi seaduseelnõu selle mudeli kohta pihuks ja põrmuks. Siis püüti muuta transporditeenuste seadust.

Üks põhjus eelnõu vastu olemiseks oli see, et Soome Tervise ja Heaolu Instituudile (THL) oli seaduseelnõus liiga palju võimu antud.

Seaduseelnõu ettevalmistamist alustati seejärel algusest peale ja see viidi üle sotsiaal- ja tervishoiuministeeriumi. Nüüd tehakse muudatusi selle ministeeriumi vastutusalas olevasse nakkushaiguste seadusse.

Mudeli testi ja tule järgi võiks kümnepäevast karantiini vältida, kui Soome sisenedes on ette näidata päritoluriigis tehtud test. Kui Soomes tahetakse viibida üle 72 tunni, peab olema karantiinis kolm päeva ja tegema seejärel uue testi.

Soome valitsus on sunnitud tegutsema. Schengeni piirireeglite järgi ei tohi ala sisepiiride valvet jätkata kauem kui kuus kuud. See piir ületati Soomes juba septembris.

Iga kord, kui see piir ületatakse, tuleb esitada põhjendused, miks tahetakse sisepiiri valvet jätkata.

Järgmine tähtaeg on Soome jaoks 23. novembril ehk kahe nädala pärast.

Soome valitsus peab korraga hoolitsema selle eest, et epideemia Soomes koos turistidega ei leviks, tagama turismiettevõtete eluspüsimise ja hoolitsema selle eest, et inimeste liikumist Schengeni alas lõputult ei piirataks.