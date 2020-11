Yle: Soome jätkab piirkontrolli Schengeni ala sisepiiridel ja säilivad ka muud piirangud

Ka muud piirangud säilivad Soome sisenedes endistena. Otsus on kavas langetada homme.

Soome ja teiste Euroopa riikide vahel on nakatumiste arvus selge vahe. Reisipiirangutega üritab valitsus kaitsta soomlasi välismaalt toodud nakatumiste eest.

Euroopa Haiguste Ennetamise ja Kontrolli Keskuse eilsetel andmetel oli Soomes viimase kahe nädala jooksul 55 nakatumist 100 000 elaniku kohta. Näiteks Eestis on see arv 219 ja Rootsis oli eile 511.

Soome valitsus on püüdnud koostada seadusandlust, millega reguleeritaks riiki sisenejate testimine ja karantiinid. See asendaks piirikontrolli. Seadust ei ole aga veel valmis saadud.

Schengeni sisepiiri kontrolli tohiks reeglite järgi läbi viia vaid kuus kuud. Soome on seda teinud aga juba märtsist alates.

Soome on pikendanud piirikontrolli suvest alates kuukaupa ja teavitanud sellest Euroopa Komisjoni. See analüüsib praegu, kas Soomel on olnud alust piirikontrolli pikendada.

Lisaks Soomele kehtib piirikontroll Schengeni ala sisepiiridel veel kolmes riigis.

Soome valitsuse sees on aga erinevaid seisukohti selle kohta, kui karmi liini peaks hoidma.

Osa koalitsioonierakondadest lootis, et Soome oleks läinud üle lõdvemale liinile ja riiki oleks lubatud vabalt siseneda riikidest, kus nakatumisnäitaja on Soomega võrreldes umbes kahekordne. See oleks avanud Soome paarist riigist tulijatele.

