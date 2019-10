Yle: erinevalt Eestist peetakse Soome lasteaedades mitmekeelsust rikkuseks ja eeliseks

Oleanderi sõnul mõtleb osa võõrkeelsetest vanematest, et lapsega peaks ka kodus soome keelt rääkima, kuigi keeleoskus on nõrk. Neid õhutatakse aga kodus oma emakeelt kasutama. Emakeel tagab kontakti oma kultuuri ja lähedastega.

„Emakeel on kõige tähtsam. Peab olema üks tugev keel, millele muude keelte õppimine põhineb,” ütles Oleander.

Eesti haridus- ja teadusministeeriumi “Lasteaia riikliku õppekava tööversioon” on tekitanud lapsevanemate ja haridustöötajate seas palju tuska. Dokumendi kokkupanekul ei arvestatud praegu kehtiva koolieelse lasteasutuse riikliku õppekavaga, vaid koostati hoopis teistsugune, senisest rangemale kasvatusele rõhku panev õppekava. Samuti ei võtnud haridus- ja teadusministeerium koostamisel arvesse alushariduse spetsialistide esitatud ettepanekuid.

Ministeeriumis valminud dokumenti on lasteaiaõpetajad nimetanud tagurlikuks ja isegi nõukogudeaegseks. Haridusminister Mailis Repsi arvates see aga nii ei ole.

"Kui me vaatame detaile, siis see pole enam ammugi nõukaaegne, see on juba lausa Peeter Põllu ja Pätsu-aegne," ütles ta. "Seal ongi erinevad koolkonnad ja see on hea."

Dokumendis seisabki, et "Peeter Põllu õpetuse järgi tuleb kalliks pidada oma emakeelt, õpetada lastele rahvakombeid, tähistada rahvuslikke tähtpäevi ja mälestada rahvuslikke kangelasi (suurmehi ja -naisi) pidustustega, eraldades niimoodi pidupäevad argipäevadest".

Lisaks väidetakse, et lapse mäng ei ole lihtsalt lõbustusvahend, vaid tähtis kõlbelisi arusaamu mõjutav tegevus. Peatüki "Ühiste alusväärtuste loomine ja kõlbeline kasvatus" lõpetab tõdemus, et lapse kõlbelise arengu ja koolivalmiduse üle saab otsustada selle järgi, kas ta järgib kokkulepitud mängureegleid.

Lasteaia riikliku õppekava tööversioon on tekitanud pahameelt ka Facebookis, kus on loodud grupp, et õppekava tööversioon tagasi kutsuda.