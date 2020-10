Yle: enamik Soome parlamendierakondi toetab abordiseaduse muutmist nii, et piisaks vaid raseda oma tahtest

Rahvaalgatuses nõutakse, et edaspidi piisaks abordi tegemiseks raseda oma tahtest ning praeguse seaduse nõue, et peab olema kahe erineva arsti arvamus, tuleb kõrvaldada, vahendab Yle Uutiset.

Yle küsis kõigi parlamendifraktsioonide seisukohta selle rahvaalgatuse kohta. Toetust avaldasid sotsiaaldemokraadid (SDP), Koonderakond, rohelised, Rootsi Rahvapartei (RKP), Vasakliit ja liikumine Nyt.

Algatuse toetajate arvates on viimane aeg 1970. aastatest pärit seadusandluse tänapäevastamiseks.

„Soomes on abordiseadusandlus Euroopa üks rangemaid. Tahame saada selle üleeuroopalisele tasemele,” ütles roheliste fraktsiooni juht Jenni Pitko.

Algatuse toetajad rõhutavad rasedate enesemääramisõigust oma keha üle.

Algatuses taotletakse muudatust, mille järgi saaks alla 12 nädala kestnud raseduse katkestada vastava palve alusel ilma nõudeta seda põhjendada või arstitõendeid esitada.

„Oma tahtest peab piisama, kui küsimus on enesemääramisõiguse alla kuuluvas otsuses. Siin on selgelt näha, et Soome seadusandlus on maha jäänud,” ütles Koonderakonna rahvaesindaja Saara-Sofia Sirén.

Peaministrierakonnal SDP-l on selle teema kohta olemas otsus aastast 2017, mille järgi toetab fraktsioon võimalust raseduse katkestamiseks kuni 12. nädalani naise oma palve alusel.

Ka liikumise Nyt esindaja Harry Harkimo toetab seaduse muutmist, sest peab praegust vananenuks. „Abordi üle otsustamine on eraasi, ma ei mõista, milleks on selle üle otsustama vaja kaht arsti. Inimesed arutavad selliseid asju kellegi teise kui arstiga,” ütles Harkimo.

Seaduse muutmist toetavad ka eksperdid, ütles Ylele Soome Günekoloogialiidu esimees ja Helsingi ülikooli professor Oskari Heikinheimo.

Keskerakonna ja Põlissoomlaste fraktsioonis kindlat seisukohta ei võetud.

Keskerakonna fraktsiooni juhi Antti Kurvineni sõnul antakse fraktsiooni liikmetele hääletamisel ilmselt vabad käed.

Põlissoomlaste fraktsiooni esimees Ville Tavio teatas, et faktsioon ei ole oma seisukoha üle veel otsustanud.

Ainus parlamendierakond Soomes, kes on abordiseaduse uuendamise vastu, on kristlikud demokraadid.