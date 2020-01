Yle: Eesti kurjategijate uus taktika Soomes - muulade abiga teenitakse miljoneid eurosid

"Neid, kes sellest tegelikult kasu saavad, pole siin Soomes ja pole teada, millises riigis nad elavad. Eesti taust on olemas, kuid need inimesed ei pruugi olla Eesti politseile kättesaadavad," ütles Kortelainen.

Viimasel ajal on kuritegevuse ohvriks langenud ka rendiettevõtted ja ehitustöövõtjad.

Võltsitud dokumentidega renditakse masinaid või palutakse nende toimetamist ehitusplatsile. Kui kriminaalne jõuk on masina enda kätte saanud, toimetatakse see välismaale.

Ettevõtetel on keeruline reageerida ja tihtipeale nad ei tea, et kallis masin ei asu kohas, kus seda sooviti rentida, vaid on juba teel üle Soome lahe Eestisse.

Liiklus üle lahe on nii tihe, et politsei ei suuda reageerida isegi siis, kui nad saavad teada, et Helsingi läänesadamas on nähtud varastatud inventari.

Taolistest kuritegudest tulenev kahju ulatub tavaliselt kümnetesse tuhandetesse eurodesse. Tüüpiliste renditavate sõidukite hulka kuuluvad tõstukid, laadurid ja ekskavaatorid, ütles Kortelainen.