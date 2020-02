Yle: Eesti kurjategijad üürivad Soomes tankistide abil kortereid kriminaalse tegevuse baasideks

Kurjategijate Soome toodavad niinimetatud Eesti muulad hangivad pettuse teel Soome isikukoode, pangakontosid ja internetipanga koode ning annavad need kurjategijate kasutusse, seejärel lahkuvad nad Soomest.

Helsingi politsei internetipettuste meeskonna juurdluse juhi Hannu Kortelaineni sõnul on kurjategijatel teada, milline hooldusfirma uuele elanikule võtmed üle annab. Kurjategijad on saanud võtmed oma kätte, kui tankistüürnikud on nende kättesaamiseks volitused kirjutanud.

Pettused on üürileandjatele teatavaks saanud kõige sagedamini politseilt saadud informatsiooni järgi või kui üür on kohe algusest peale maksmata jäetud ja üürnikuga ei ole ühendust saadud.

Kriminaalkomissar Kortelainen ütles, et üürileandjate vastumeetmed, näiteks volituse alusel võtmete üleandmisest loobumine ja tagatisraha nõudmine, on olukorda mõnevõrra parandanud, aga nähtust kui sellist ei ole suudetud välja juurida.

„Kurjategijad on pidanud tegema veidi rohkem investeeringuid oma tegevusse, aga see ei ole lõppenud. Tagatisraha on makstud kuritegudega hangitud rahaga kellegi tankisti kontolt, et võtmed kätte saada,” ütles Kortelainen. „Praegusel hetkel on olukord endiselt selline, et üürikorterites on sadu tankiste „fantoomüürnikeks” tekitamas ametlikku registrisse valeandmeid ja kaasa aitamas kriminaalsele tegevusele.”