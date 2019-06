Xi väisab esmakordselt Kimi

Hiina president väisab põhjanaabrit esimest korda üle 14 aasta ning külaskäik vältab neljapäevast reedeni. Tõenäoliselt arutatakse kohtumisel tuumakõneluste liivajooksmist ameeriklastega, kuid ka omavahelise majanduskoostöö võimalusi, vahendab uudistekanal BBC.

Analüütikute sõnul tahab president Xi kahtlemata teada, mis juhtus kohtumisel Kimi ja Trumpi vahel ja kas on mingi võimalus, kuidas asjadega edasi liikuda - info, mida ta saaks jagada, kui ta kohtub Trumpiga Jaapanis.

Hiina riiklik ajaleht China Daily kirjutas kolmapäeval, et Xi ja Kimi kohtumisel on kahel juhil võimalik "kokku leppida mõnedes konkreetsetes koostööprojektides". Visiit võimaldab Kimil ka näidata, et tal on endiselt Hiina toetus, isegi kui teistes suhetes on madalseis.

Xi ei ole varem naaberriiki külastanud, Kim on aga oma valitsusajal jõudnud Hiinasse teha juba neli visiiti.