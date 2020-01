Wuhanist koju naasta soovinud lätlanna peab kaks nädalat Prantsusmaal karantiinis veetma

Läti televisiooni LTV andmetel on tegemist ainsa Wuhanis elava Lätist pärit inimesega. Ta õpib seal. Naine pöördus konsulaarteenistuse poole ja väljendas soovi kodumaale naasta. Selleks avanes võimalus Prantsuse valitsuse korraldatud erilennuga, vahendab Läti Delfi.

Läti vältimatu arstiabi teenistuse juht Liene Cipule ütles Läti Delfile, et naine pannakse Prantsusmaal kaheks nädalaks karantiini, et veenduda, et ta on terve. Alles pärast seda, kui tal ei avastata koroonaviiruse sümptomeid, võib ta edasi Lätti sõita.

Japiņa sõnul on praegu enese Hiinas viibimisest teatanud 67 Läti kodanikku ja oma sõidust sinna on teatanud veel kaheksa inimest.