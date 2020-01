Wuhanist evakueeritute karantiinipaigaks valitud Prantsuse väikelinnas puhkes linnapea sõnul paanika

Evakueeritud paigutatakse Marseille’st 30 kilomeetri kaugusel asuva väikelinna kuurorti, kuhu nad jäävad 14 päevaks, et olla kindel, et nad ei ole viirusesse nakatunud, vahendab The Local.

„Inimesed on paanikas,” ütles linnapea Jean Montagnac täna hommikul BFM TV-le.

Linnapea nimetas praegust emotsionaalset seisundit Carry-le-Rouet’s „psühhootiliseks” ja teatas, et inimesed helistavad tema kantseleisse ja küsivad, mida teha.

Prantsusmaa tervishoiuvõimud teatasid aga, et ükski evakueerimislennul olnud inimene ei ole seni koroonaviirusesse nakatumise märke näidanud ja et kõiki jälgitakse karantiiniperioodi jooksul hoolikalt.

„Me palume neil mõõta temperatuuri ja kanda maski,” ütles tervishoiu peadirektor Jérôme Salomon.

Linnaametnikud ütlesid, et neilt ei küsitud eelnevalt midagi ja nad said evakueeritute saabumisest teada meediast.