Wuhanist evakueeritud soomlane sattus karantiini Lõuna-Prantsusmaa tuletõrjekooli: parem haigestun siin kui Hiinas

Lahkumispäeval kogunesid evakueeritavad Prantsusmaa konsulaati Wuhanis, kus neist koostati nimekiri. Tietäväineni hinnangul kulus mitu tundi, enne kui 8-9 bussi kolonn hakkas lennujaama poole sõitma.

Prantsusmaa tervishoiuministeerium teatas AFP vahendusel, et pühapäevasel evakuatsioonilennul oli inimesi, kellel kahtlustati koroonaviirust.

„Esimest korda kuulsin sellest, kui Prantsusmaal hakati lennukit tühjendama ja kuulutati, et esimesena lahkuvad lennukist need sümptomitega inimesed,” ütles Tietäväinen. „Tegemist oli kahekordse lennukiga, need sümptomitega inimesed olid ilmselt eristatud ülakorrusele koos meditsiinipersonaliga ja nad olid seal omaette.”

Istres’is maanduti sõjaväelennuväljale, kus ei olnud tsiviillennuväljadelt tuttavaid terminale.

Lennukist marssisid evakueeritud lennuväljale püstitatud telkidesse, kus toimusid prantsuse keeles mingid riiki sisenemise protseduurid, millest Tietäväinen aru ei saanud.

„Selles faasis oli ainult sedelite täitmine, näidati, et võta siit sedel ja pane siia nimi, tempel paberile ja edasi,” kirjeldas Tietäväinen.

Seejärel sõideti bussikolonnis karantiinikeskusse.

Järgmised paar nädalat peab Tietäväinen püsima Marseille’ lähedal Aix-en-Provence’i linnas tuletõrjujate väljaõppekeskuses.

Evakueeritud võivad tuletõrjekooli territooriumil vabalt liikuda, aga sealt väljuda ei tohi.

Olud on Tietäväineni sõnul märkimisväärselt mugavad.

Igale tuletõrjekooli majutatule on antud isiklik tuba. Toitlustamine toimub spordisaalis, kus on lauad. Toidu võib ise külmikust valida ja soojaks teha. Territooriumil on ööpäevaringselt kohal arst.

„Meile on antud kõrvast temperatuuri mõõtvad infrapunatermomeetrid ja paneme kaks korda päevas numbrid kirja,” ütles Tietäväinen.

Küsimusele, kas teda hirmutab ka võimalik koroonaviirusesse nakatumine, vastas Tietäväinen järgmiselt: „Meelsamini siin kui seal Hiinas, kus hakkavad haiglad täis olema. Väga lootusrikka meelega ma seal ei haigestuks. Siin see ei oleks võib-olla maailma kokkuvarisemist tähendav asi.”

Karantiini järel kavatseb Tietäväinen Soome naasta.

Reis Soome tuleb korraldada ise.