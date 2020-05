Wuhanis registreeriti üle kuu aja taas koroonajuhtumid. Üks nakatunutest on kriitilises seisundis

Mäletatavasti sai koroonapuhang eelmise aasta lõpus alguse just Hubei provintsist ja ennekõik seal asuvast Wuhani linnast. Seal rakendati ranged karantiinimeetmeid ja ka provintsist lahkumine oli tükk aega keelatud.

Viirus saadi seal kontrolli alla. CNN kirjutab, et Wuhanis registreeriti täna kaks koroonajuhtumit. Viimati registreeriti seal nakatumised 3. aprillil.

Üks patsient on kriitilises seisundis, ka tema naine andis positiivse proovi ning on nüüd tohtrite jälgimise all. Naisel sümptomeid pole.

Arstid arvavad, et tegu on kogukonnasisese nakatumisega. Perekonna lähituttavad on praegu samuti karantiinis ja jälgimise all.

Wuhanis lõpetati ranged piirangud 8. aprillil. Kokku on seal koroonajuhtumeid üle 50 300.

